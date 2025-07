Voda nije uvijek najbolji izbor: Ovo piće vaš je najbolji saveznik protiv dehidracije

Njihov zaključak uistinu je nevjerojatan, jer kroz istraživanje su shvatili kako voda tijekom vrućina nije najučinkovitija. To ne znači da ona nije dobra, dapače, obična ili gazirana voda doista brzo hidratizira tijelo, no za dulju hidrataciju bolji su odabir pića koja sadrže malo šećera, masti ili proteina.

Autor studije Ronald Maughan tvrdi da što je veći volumen pića isti se brže prazni iz želuca i apsorbira u krvotok, gdje potom razrjeđuje tjelesne tekućine i hidratizira tijelo. Budući da na hidrataciju utječe i sustav hranjivih tvari u piću, sve vodi ka tome da je mlijeko bolji napitak za hidrataciju od vode jer sadrži mliječni šećer laktozu, nešto proteina i malo masti, a sve to dovodi do toga da se usporava 'pražnjenje' tekućine iz želuca te zahvaljujući tome tijelo ostaje dulje hidrirano.

Gazirano piće ili voda?

Iako nije sudjelovala u istraživanju, nutricionistica Melissa Majumdar je rekla: 'Ova studija potvrđuje ono što već dugo znamo: elektroliti poput natrija i kalija pridonose boljoj hidrataciji, dok kalorije u pićima usporavaju pražnjenje želuca i time smanjuju izlučivanje urina.'

Ipak, da ne bi bilo zabune, pića koja sadrže visoke koncentracije šećera, u koje spadaju voćni sokovi i gazirani napici, nisu nipošto bolji od onih s manje šećera. Iako u želucu mogu ostati nešto dulje, u tankom crijevu ta velika koncentracija šećera razrjeđuje se osmozom čime se doslovce 'povlači' voda iz tijela u crijevo kako bi razrijedio šećere iz pića.

Ako već morate birati između gaziranog pića i vode, uvijek birajte upravo vodu, koja je, u konačnici, potrebna bubrezima i jetri da iz tijela izbaci toksine, ali i da očuva elastičnost i napetost kože.

Kada je riječ o alkoholu, on djeluje kao diuretik, što znači da ćete unošenjem istog izlučiti više urina, dok kada pričamo o kavi, sve ovisi o količini unesenog kofeina. Tako obična kava s oko 80 mg kofeina djeluje gotovo isto kao voda, dok kod unosa 2 do 4 šalice kave, što je više od 300 mg kofeina, može doći do većeg gubitka tekućine jer kofein djeluje kao diuretik.