Princezina vjenčanica ostavlja bez daha, vrijedi je pogledati iz svakog kuta

Princeza Marie Caroline zablistala je u prozračnoj čipkastoj vjenčanici i s raskošnom krunom na svom velikom danu kada je izrekla sudbonosno 'da' Leopoldu Maduru Vollmeru u Katedrali svetog Florijana u Vaduzu. Fotografije s vjenčanja otkrivaju bajkovitu atmosferu: mladenku s dugačkim veom koji je prekrivao i prelijevao se niz katedralne stube dok je mladenka s osmijehom pozdravljala okupljene.

Sve je bilo osmišljeno u duhu klasičnog kraljevskog glamura. Jedina kći princa Aloisa i princeze Sophie stigla je pred katedralu u pratnji djeveruša i djevojčica s laticama , dok je kaskadni veo, kojim su djeveruše brižno upravljale, zaokruživao dojmljiv ulazak u crkvu. Nakon misnog slavlja slijedio je prijem u dvorcu Vaduz, sukladno protokolu.

Središnji stilski naglasak bio je na vjenčanici . Haljina je krojena od čipke i višeslojnog tila, s mekim, lepršavim prozirnim rukavima i prozračno oblikovanim ramenima, što je klasičnoj silueti dalo suvremen, modno odmjeren izgled. Slojevita suknja stvarala je profinjeni volumen, a veo u kaskadama naglašavao je fluidnost linije i pokreta. Cjelina je djelovala istodobno tradicionalno i svježe, kreirajući doista nezaboravan, kraljevski trenutak.

Istaknuti dodaci

Krunu, kao vrhunac kraljevskog izričaja, princeza je nosila iznad uredno podignute frizure, s draguljima koji su blistali na ljetnom suncu. Izbor nakita i šminke bio je promišljeno dramatičan: viseće svjetlucave naušnice, bogato naglašene trepavice i ruž u dubokoj ružinoj nijansi nadopunili su sjaj toalete bez suvišnog opterećenja.

Emotivni trenuci pred katedralom ostavili su snažan dojam. Oca, princa Aloisa, nasljednika krune, kći je čvrsto držala pod ruku dok su zajednički kročili prema ulazu, uz osmijehe i kratke kraljevske pozdrave mnoštvu. Ulazak i izlazak bili su otvoreni javnosti, dok su obred i prijem ostali rezervirani za obitelj i pozvane goste.