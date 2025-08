Nije mogla odabrati klasičniju vjenčanicu, a ovaj detalj imao je poseban efekt

U čarobnom okruženju Termi di Caracalla, Edmondo Cirielli, zamjenik ministra vanjskih poslova Italije, i Maria Rosaria Campitiello, ugledna ginekologinja i voditeljica odjela za prevenciju u Ministarstvu zdravstva , izrekli su sudbonosno 'da'. Svečanost je održana u crkvi Santa Maria in Tempulo, a dojmljivo je spojila političku formalnost i romantični ugođaj.

Buket je zamišljen kao kompaktna i svježa cvjetna kombinacija nebeskoplavih hortenzija, bijelih ruža i sitnih plavih cvjetova, kao omaž vedrom nebu Rima i cvjetnom motivu odabranom za ukrase na ceremoniji. Cipele bile skrivene ispod duge haljine, no u jednom trenutku ipak je rub haljine otkrio salonke boje slonovače, jednostavne, diskretne i usklađene s ostatkom izgleda.

Usklađeni detalji

Svečanu ceremoniju predvodio je predsjednik Senata Ignazio La Russa, koji je svojom duhovitošću i teatralnim nastupom dao posebnu notu slavlju. Među gostima su bili brojni visoki državni dužnosnici. Atmosfera je bila ispunjena glazbom harfe i saksofona, a odabrana pjesma za ulazak mladenke bila je 'Love Is in the Air'.

Mladoženja je stigao u klasičnom crnom smokingu i bijelom plisiranom košuljom. Recepcija je održana na ekskluzivnoj rimskoj lokaciji, a gosti su kao uspomenu ponijeli ručno izrađene suvenire od keramike iz Vietrija.