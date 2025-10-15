Da mi je netko prije rekao da ću pohvaliti Aleksandru Prijović za odmjeren stajling, rekao bih da je lud

Nikad mi baš nije bilo jasno zašto tolika pomama oko Aleksandre Prijović. Govori se o njoj kao da je nova Maria Callas, a ne pobjednica nekog tamo showa kojeg se većina jedva sjeća

Nije to ni svjetski poznati The Voice, ali eto, žena puni arene i pjeva svoje pjesme dok publika vrišti kao da gleda dolazak neke svjetski poznate pop ikone. Kad je krenula ta manija, odlučio sam baciti oko na to kako se nosi jer sam znao da će prije ili kasnije završiti u mojoj rubrici, to je jednostavno bilo neminovno.

Kao i većina pjevačica tog tipa, kič joj je često najvjerniji pratilac pa me ovo zaista iznenadilo. Koliko sam shvatio, nedavno je rodila, a ja sam ugodno iznenađen jer ovaj put nema štrasa, šljokica ni teatralnih krojeva, već odijelo na pruge koje izgleda kao da je posuđeno iz mafijaškog ormara.

Istina, duplo kopčanje možda nije bilo najsretniji izbor jer dodatno naglašava već ionako ambiciozan dekolte. Da je sako bio jednostruko kopčan, dojam bi bio puno elegantniji, a ovako djeluje kao da se ne može odlučiti između poslovnog sastanka i nastupa u nekom klubu. Torbica joj je, iznenađujuće, sasvim dobra.

Aleksandra Prijović Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/PIXSELL







+17 Aleksandra Prijović Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/PIXSELL