[VIDEO] Pomicanje sata ima više štete nego koristi, posebno po naše zdravlje

Američka akademija medicine spavanja pozvala je na ukidanje pomicanja sata zbog raznih negativnih posljedica koje ono ima na naše zdravlje

Sve veći broj istraživanja tijekom godina ukazuje kako pomicanje sata ima male, ali stvarne negativne učinke. Među problemima koje pomicanje sata stvara su loša kvaliteta sna, te povećani rizik srčanog i moždanog udara.

Još jedan problem su prometne nesreće. Pomicanje sata dokazano povećava broj smrtnih slučajeva u automobilskim nesrećama.

Pomicanje sata stvara nered u našem biološkom satu, pa tako i navikama vezanim uz spavanje. Dobra paralela je kako se ljudi osjećaju nakon što su zrakoplovom otputovali nekamo gdje je drugo doba dana.

Dokazano je kako pomicanje sata ima izrazito negativan učinak na kardiovaskularno zdravlje. Preliminarnim istraživanjima predstavljenim na godišnjoj konvenciji neurologa u SAD-u 2016. utvrdilo se kako se stopa rizika od moždanog udara u Finskoj povećala za osam posto tijekom prva dva dana od početka prelaska na ljetno računanje vremena u odnosu na dva tjedna prije i nakon pomicanja sata, a isti rezultati zabilježeni su i kasnije u listopadu.

Europska komisija je još 12. rujna 2018. predložila ukidanje polugodišnjeg pomicanja sata za cijelu Europsku uniju u 2019., no to se prolongiralo za 2021., a zemljama članicama prepušteno je da odluče hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena. U anketi Europske komisije o tome provedenoj od srpnja do kolovoza sudjelovalo je rekordnih 4,6 milijuna ljudi i velika većina izjasnila se protiv pomicanja kazaljki.