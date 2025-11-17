ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Lavovi blistaju na poslu, a Rakovi traže intimnost

P. H.

17.11.2025 u 06:02

Ovnovi pokazuju iskrenost prema partneru, Rakovi žude za intimnošću
Ovnovi pokazuju iskrenost prema partneru, Rakovi žude za intimnošću Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ovnovi i Lavovi dobivaju priliku da pokažu inicijativu na poslu, Bikovi i Vage preispituju financije, Blizanci i Škorpioni rješavaju komunikacijske nesporazume, dok Strijelci slave ulazak Sunca u svoj znak koji donosi optimizam i nove mogućnosti

Ovnovi ovog tjedna pokazuju iskrenost i spremnost na kompromis u odnosima, dok im retrogradni Merkur i opozicija s Uranom donose neočekivane promjene u poslovnim planovima. Fleksibilnost je ključ njihovog uspjeha, a samci mogu upoznati nekoga tko dijeli iste vrijednosti. Ne bi trebali forsirati važne odluke jer im komunikacija lako postaje površna.

Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Bikovi osjećaju stabilnost i bliskost, ali razgovori o zajedničkim financijama traže diplomaciju. Merkur retrogradno donosi iznenadne promjene u dogovorima, a Sunce ulazi u njihov sektor partnerstva otvarajući im mogućnost za nove poslovne suradnje. Odgađanje potpisivanja važnih ugovora pomoći će im izbjeći nepredviđene komplikacije.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ

Blizanci se vraćaju neriješenim temama, jer njihov vladar Merkur retrogradno ulazi u Škorpiona pa se suočavaju s napetostima u ljubavi i poslu. Partneri im traže dublju povezanost, dok tehnički problemi i nesporazumi na poslu zahtijevaju dodatnu opreznost. Nova organizacija donosi im šansu za napredak, ali trebaju izbjeći impulzivne odluke.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI

Rakovi žude za intimnošću i nastoje ponovno otvoriti važna životna pitanja iz prošlosti, a Sunce im donosi optimizam za zajedničke planove. U poslu moraju pokazati više truda jer ih čekaju izazovi i usporenja u rutini zbog Merkurovih tranzita. Kreativne ideje donijet će im priliku za novo profesionalno dokazivanje.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Lavovi blistaju u komunikaciji, ali retrogradni Merkur komplicira odnose i donosi nesporazume u privatnom životu. Poslovno im kreativni projekti idu od ruke, posebno kroz timski rad, dok iznenadne promjene u dogovorima traže brzu prilagodbu. Privatni planovi donose im opuštanje i osjećaj sigurnosti.

Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Djevice su fokusirane na emocije koje izlaze na površinu zbog povratka Merkura u Škorpiona, dok odnosi zahtijevaju više strpljenja. U karijeri moraju biti oprezne s detaljima i izbjegavati žurbu, budući da opozicija Merkura i Urana donosi neočekivane poteškoće. Priznanje za njihov rad dolazi kroz profesionalnu temeljitost.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EFE / Autor: Chema Moya

Vage balansiraju kompromis i harmoniju u ljubavi, dok retrogradni Merkur stvara zastoje u važnim razgovorima. Financije i materijalna sigurnost dolaze u prvi plan, pa moraju pažljivo planirati svaki trošak jer su mogući nepredviđeni izdatci. Sunce i Jupiter otvaraju im put prema povoljnom dogovoru.

Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Škorpioni preispituju način komunikacije i osvještavaju promjene koje se događaju u njihovim odnosima. Na poslu ih čeka transformacija i prilika da pokažu dubinu znanja, a trenuci napetosti mogu iznenaditi zbog opozicije Merkura i Urana. Vlastito istraživanje i nova ideja otvara im vrata za dugoročne projekte.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Strijelci slave sunčev ulazak u svoj znak, a nova godina života donosi im više optimizma u ljubavnom i poslovnom okruženju. Partneri ih podržavaju u svemu, dok nesporazumi uzrokovani retrogradnim Merkurom traže jasnu komunikaciju i spremnost na dijeljenje snova. Posao napreduje kroz hrabre ideje i preuzimanje inicijative.

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989.
Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: Profimedia / Autor: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jarčevi traže samoću i introspekciju, a odnosi prolaze kroz fazu povlačenja i promišljanja starih tema koje donosi retrogradni Merkur. U karijeri se moraju osloniti na strateško planiranje, jer iznenadne prepreke zaustavljaju napredak barem do kraja tjedna. Ključ uspjeha leži u završavanju započetih projekata.

Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Vodenjaci šire društvene krugove, ali partneri od njih traže više posvećenosti i emocija. Na poslu balansiraju slobodu i stabilnost, a Merkur u opoziciji s Uranom može donijeti iznenadne preokrete u projektima. Odlični su kad se prilagode promjenama i pronađu nove prilike kroz poznanstva.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Ribe sanjaju o budućnosti i planiraju zajedničke ciljeve s partnerom, dok u odnosima traže duboku povezanost. Poslovno im kreativna energija pomaže da pokažu svoj talent, no retrogradni Merkur donosi nejasnoće u dogovorima. Promjene dolaze iznenada, pa je fleksibilnost presudna za napredak ovog tjedna.

Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

