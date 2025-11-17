Veliki tjedni horoskop: Lavovi blistaju na poslu, a Rakovi traže intimnost

Ovnovi i Lavovi dobivaju priliku da pokažu inicijativu na poslu, Bikovi i Vage preispituju financije, Blizanci i Škorpioni rješavaju komunikacijske nesporazume, dok Strijelci slave ulazak Sunca u svoj znak koji donosi optimizam i nove mogućnosti

Ovnovi ovog tjedna pokazuju iskrenost i spremnost na kompromis u odnosima, dok im retrogradni Merkur i opozicija s Uranom donose neočekivane promjene u poslovnim planovima. Fleksibilnost je ključ njihovog uspjeha, a samci mogu upoznati nekoga tko dijeli iste vrijednosti. Ne bi trebali forsirati važne odluke jer im komunikacija lako postaje površna.

Ovan Vaša izdržljivost i strukturirani pristup donose rezultate na poslu. Projekti koje ste gradili korak po korak sada pokazuju napredak. Disciplina koju ste pokazali bit će primijećena i cijenjena. U ljubavi, mogući susret s nekim iz prošlosti ili privlačnost prema zreloj osobi koja cijeni stabilnost. Otvorite se razgovoru koji zahtijeva iskrenost i dugoročno gledište.​



Bik Intenzivne emocije i potreba za dubokom vezom dolaze do izražaja. Strast je jaka, ali pazite na posesivnost. Budite oprezni s financijskim odlukama vezanim uz partnera ili zajedničke resurse – emocije mogu zamagliti rasuđivanje. U ljubavi, nježnost i povjerenje grade više od kontrole. Dopustite partneru slobodu disanja.​

Blizanci Dan posvećen dubokim temama – financijama, nasljedstvu ili transformacijama u životu. Razmišljate o onome što dijelite s drugima i koliko ste spremni otvoriti se. Na poslu, rješavate složene probleme koji zahtijevaju fokus. U ljubavi, iskrenost je neophodna – razgovarajte o temama koje vas opterećuju umjesto da ih guraš pod tepih.​



Rak Emocionalne vibracije su snažne i može doći do nepredvidivosti. Ako planirate putovanje, budite oprezni i pazite na detalje. Ovo nije dan za impulzivne odluke. U ljubavi, sporovi mogu eskalirati brže nego što očekujete, posebno oko novca ili zajedničkih obveza. Odmorite se i dajte sebi vremena prije nego odgovorite na provokacije.​

Lav Snaga i samopouzdanje su na vašoj strani. Vaša upornost vodi vas prema ciljevima, a ljudi oko vas to primjećuju i cijene. Odnos s ocem ili autoritativnom osobom može se poboljšati. U ljubavi, pokažite zrelost i stabilnost – to je ono što partner zaista treba. Samci mogu privući nekoga tko ih cijeni zbog ozbiljnosti i posvećenosti.​

Djevica Potreba za dubinom i iskrenosti u odnosima je pojačana. Nije vrijeme za površne razgovore. Želite znati što ljudi stvarno misle i osjećaju. Na poslu, dobar dan za analizu i rješavanje složenih problema koji zahtijevaju vašu pažnju. U ljubavi, budite spremni na ranjivost – otvaranje donosi veću intimnost. Izbjegavajte cinizam.​



Vaga Kladite se na stabilnost i povjerenje. Konsolidirajte stvari s najbližima kroz iskrenost i otvorenost. Vaša fizička energija je dobra, ali pazite na balans između odmora i aktivnosti. U ljubavi, stabilizirali ste se na pozitivnom emocionalnom mjestu. Novi horizonti otvaraju se zahvaljujući vašoj hrabrosti. Budite sigurni u svoje snage.​

Škorpion Intenzitet u svim područjima života dolazi do izražaja. Strast, senzualnost i energija su visoki, ali isto tako i sklonost sporovima. Podrška od oca ili mentora mogla bi vas obradovati. U ljubavi, vaša magnetska energija je na vrhuncu – samo pazite da intenzitet ne prijeđe u posesivnost. Dopustite partneru da vas voli iz slobode.​



Strijelac Disciplina i fokus pomažu vam organizirati veće projekte ili donijeti dugoročne planove. Ovaj je dan idealan za postavljanje temelja koje ćete graditi narednih mjeseci. Na poslu, vaš trud i predanost donijet će prepoznavanje. U ljubavi, budite prisutni i pouzdani. Partner cijeni stabilnost više nego velika obećanja. Pokažite da ste tu djelima.​

Jarac Dan koji zahtijeva strpljenje i poniznost. Možda ćete se suočiti s nečim što vas prisiljava da se zaustavite i razmislite o svojim motivima. Izbjegavajte donošenje važnih odluka pod pritiskom emocija. U ljubavi, razgovarajte otvoreno o zajedničkim financijama ili budućim planovima. Ako je potrebno, potražite kompromis umjesto inzistiranja na svome.​

Vodenjak Dubina i želja za transformacijom karakteriziraju ovaj dan. Možda ćete osjetiti potrebu da se riješite starih navika ili odnosa koji vas sputavaju. Na poslu, fokusirajte se na projekte koji zahtijevaju istraživanje i analizu. U ljubavi, budite spremni suočiti se s temama koje ste dosad izbjegavali. Iskrenost donosi oslobođenje i novu bliskost.​



Ribe Vaša osjetljivost je pojačana, a intuicija vam pomaže prepoznati što ljudi ne govore glasno. U ljubavi, možda ćete se osjećati ranjivo ili neodlučno. Dajte sebi vremena da procesuirate osjećaje prije nego donesete odluke. Partner cijeni vašu nježnost, ali također treba znati što vam je na umu. Otvorite se polako i s povjerenjem.

Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL





Bikovi osjećaju stabilnost i bliskost, ali razgovori o zajedničkim financijama traže diplomaciju. Merkur retrogradno donosi iznenadne promjene u dogovorima, a Sunce ulazi u njihov sektor partnerstva otvarajući im mogućnost za nove poslovne suradnje. Odgađanje potpisivanja važnih ugovora pomoći će im izbjeći nepredviđene komplikacije.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ







Blizanci se vraćaju neriješenim temama, jer njihov vladar Merkur retrogradno ulazi u Škorpiona pa se suočavaju s napetostima u ljubavi i poslu. Partneri im traže dublju povezanost, dok tehnički problemi i nesporazumi na poslu zahtijevaju dodatnu opreznost. Nova organizacija donosi im šansu za napredak, ali trebaju izbjeći impulzivne odluke.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI







Rakovi žude za intimnošću i nastoje ponovno otvoriti važna životna pitanja iz prošlosti, a Sunce im donosi optimizam za zajedničke planove. U poslu moraju pokazati više truda jer ih čekaju izazovi i usporenja u rutini zbog Merkurovih tranzita. Kreativne ideje donijet će im priliku za novo profesionalno dokazivanje.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Lavovi blistaju u komunikaciji, ali retrogradni Merkur komplicira odnose i donosi nesporazume u privatnom životu. Poslovno im kreativni projekti idu od ruke, posebno kroz timski rad, dok iznenadne promjene u dogovorima traže brzu prilagodbu. Privatni planovi donose im opuštanje i osjećaj sigurnosti.

Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Djevice su fokusirane na emocije koje izlaze na površinu zbog povratka Merkura u Škorpiona, dok odnosi zahtijevaju više strpljenja. U karijeri moraju biti oprezne s detaljima i izbjegavati žurbu, budući da opozicija Merkura i Urana donosi neočekivane poteškoće. Priznanje za njihov rad dolazi kroz profesionalnu temeljitost.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EFE / Autor: Chema Moya





Vage balansiraju kompromis i harmoniju u ljubavi, dok retrogradni Merkur stvara zastoje u važnim razgovorima. Financije i materijalna sigurnost dolaze u prvi plan, pa moraju pažljivo planirati svaki trošak jer su mogući nepredviđeni izdatci. Sunce i Jupiter otvaraju im put prema povoljnom dogovoru.

Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Škorpioni preispituju način komunikacije i osvještavaju promjene koje se događaju u njihovim odnosima. Na poslu ih čeka transformacija i prilika da pokažu dubinu znanja, a trenuci napetosti mogu iznenaditi zbog opozicije Merkura i Urana. Vlastito istraživanje i nova ideja otvara im vrata za dugoročne projekte.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen





Strijelci slave sunčev ulazak u svoj znak, a nova godina života donosi im više optimizma u ljubavnom i poslovnom okruženju. Partneri ih podržavaju u svemu, dok nesporazumi uzrokovani retrogradnim Merkurom traže jasnu komunikaciju i spremnost na dijeljenje snova. Posao napreduje kroz hrabre ideje i preuzimanje inicijative.

Jarčevi traže samoću i introspekciju, a odnosi prolaze kroz fazu povlačenja i promišljanja starih tema koje donosi retrogradni Merkur. U karijeri se moraju osloniti na strateško planiranje, jer iznenadne prepreke zaustavljaju napredak barem do kraja tjedna. Ključ uspjeha leži u završavanju započetih projekata.

Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra





Vodenjaci šire društvene krugove, ali partneri od njih traže više posvećenosti i emocija. Na poslu balansiraju slobodu i stabilnost, a Merkur u opoziciji s Uranom može donijeti iznenadne preokrete u projektima. Odlični su kad se prilagode promjenama i pronađu nove prilike kroz poznanstva.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen





Ribe sanjaju o budućnosti i planiraju zajedničke ciljeve s partnerom, dok u odnosima traže duboku povezanost. Poslovno im kreativna energija pomaže da pokažu svoj talent, no retrogradni Merkur donosi nejasnoće u dogovorima. Promjene dolaze iznenada, pa je fleksibilnost presudna za napredak ovog tjedna.