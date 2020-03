Veliki modni trend na pomolu: Zaboravite na 90-e, ovog proljeća obožavat ćemo 40-e

Modni stručnjaci već neko vrijeme nagovještaju pojavu velikog trenda na modnoj sceni, no na nama je da odlučimo hoćemo li ga prihvatiti ili ne. Nitko ne može prognozirati koliko će se dugo trend zadržati te hoće li doživjeti planetarn uspjeh, no sasvim sigurno je to da je već zakucao na vrata trgovina

Iako proteklih sezona modni stručnjaci koketiraju s modom 60-ih, 70-ih i 90-ih, 2020. je čini se rezervirana za 1940-e. To znači da ćemo bluzama i haljinama s puf rukavima, flatformama i debelim rajfovima dodati i neke nove trendove inspirirane prošlim vremenima kao što su pleteni kardigani, pencil suknje, haljine 'A' kroja do koljena i loaferice.

Moda 40-ih primjer je klasične elegancije i ženstvenosti, prepune bezvremenskih komada koje je nemoguće ne voljeti, stoga pretpostavljamo kako će se trendseterice iznimno veseliti proživljavanju ovog zaboravljenog razdoblja.

Kardigani Moda u četrdesetima posvećena je slavljenju ženstvenosti, a udoban i chic pleteni kardigan smatrao se neophodnim komadom odjeće u ormarima žena diljem svijeta. Predlažemo vam da prvi vrhu otkopčan kardigan nosite preko pastelne haljine na točkice te sve začinite kožnim remenom u struku.

Haljine 'A' kroja do koljena Veliki smo ljubitelji maksi i mini haljina, no ove sezone modni stručnjaci predlažu haljine koje sežu do koljena, i to modele 'A' kroja koje asociraju na haljine koje su davnih dana nosile kućanice. Potražite model haljine s povišenim ovratnikom, s detaljem mašne ili statement kragne te cijeli stajling začinite s pamučnim čarapama i loafericama.

Točkice Baš kao što su svi njima bili zaluđeni u 40-ima, točkice ćemo obožavati i u 2020. Ovaj je print u 40-ima bio neizostavan u ormarima žena diljem svijeta, a ove sezone obožavat ćemo ih u formi haljina, bluza, hlača, cipela, vesti i svega ostalog. Možete pomiješati dva točkasta uzorka ili odabrati jedan statement komad kojeg krasi ovaj bezvremenski print kao što je ova efektna haljina s potpisom Zare.

Pencil suknje Omiljene nam pencil suknje oduvijek su bile sinonim za poslovno odijevanje, no s vremenom su ih trendseterice prenamijenile u street style komad koji savršeno pliva svim stilovima. Predlažemo vam da ovaj ženstveni komad odjeće uskladite s pastelnom bluzom i natikačama na petu koje slove za apsolutne pobjednice sezone.

Donje rublje od satena i čipke Donje rublje oduvijek je bilo važan dio ženske garderobe. Žene su oduvijek pridavale pažnju odabiru udobnog i seksi donjeg rublja, a posljednjih sezona u modu se vraćaju retro komadi poput topića i spavaćica od satena s dodatkom čipke koji su u 40-ima bili veliki hit.