Velika promjena u svijetu mode: Versace ima novog kreativnog direktora

Talijanska modna kuća Versace imenovala je Pietera Muliera novim kreativnim direktorom. Belgijski dizajner, koji trenutačno obnaša tu ulogu u Maison Alaïi, službeno preuzima novu poziciju 1. srpnja, kada će naslijediti Darija Vitalea.

Pieter Mulier dolazi u Versace nakon uspješnog mandata u Alaïji, gdje je od 2021. godine dao novi smjer brendu, snažno se oslanjajući na zanatsku izradu, skulpturalne siluete i bezvremenski dizajn. Svojim radom uspio je privući mlađu publiku, ali i zadržati vjernu bazu dugogodišnjih kupaca.

Izvršni predsjednik Versacea Lorenzo Bertelli za WWD je izjavio da je Mulier bio izbor o kojem se razmišljalo već duže vrijeme te da je upravo on dizajner koji zna kako 'reinterpretirati brend' bez gubitka njegova prepoznatljivog identiteta.

'Versace ima jasnu i snažnu estetiku koju ne treba izmišljati ispočetka. Pieter će znati kako je suvremeno protumačiti', poručio je Bertelli.