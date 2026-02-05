Velika promjena u svijetu mode: Versace ima novog kreativnog direktora

Versace je potvrdio veliko kadrovsko imenovanje koje bi moglo obilježiti sljedeće razdoblje kuće – kreativno vodstvo preuzima dizajner poznat po preciznosti, arhitekturi forme i snažnom rukopisu.
Talijanska modna kuća Versace imenovala je Pietera Muliera novim kreativnim direktorom. Belgijski dizajner, koji trenutačno obnaša tu ulogu u Maison Alaïi, službeno preuzima novu poziciju 1. srpnja, kada će naslijediti Darija Vitalea.
Pieter Mulier dolazi u Versace nakon uspješnog mandata u Alaïji, gdje je od 2021. godine dao novi smjer brendu, snažno se oslanjajući na zanatsku izradu, skulpturalne siluete i bezvremenski dizajn. Svojim radom uspio je privući mlađu publiku, ali i zadržati vjernu bazu dugogodišnjih kupaca.
Izvršni predsjednik Versacea Lorenzo Bertelli za WWD je izjavio da je Mulier bio izbor o kojem se razmišljalo već duže vrijeme te da je upravo on dizajner koji zna kako 'reinterpretirati brend' bez gubitka njegova prepoznatljivog identiteta.
'Versace ima jasnu i snažnu estetiku koju ne treba izmišljati ispočetka. Pieter će znati kako je suvremeno protumačiti', poručio je Bertelli.
Mulier će izvještavati izravno Bertelliju, koji ujedno obnaša i funkciju direktora marketinga te voditelja društvene odgovornosti u Pradi, novom vlasniku Versacea. Brend će pritom zadržati samostalnost, iako se u budućnosti očekuju sinergije u proizvodnji i distribuciji.
Od Rafa Simonsa do Alaïe
Prije dolaska u Alaïju, Mulier je bio dugogodišnji bliski suradnik Rafa Simonsa, s kojim je radio u kućama Jil Sander, Dior i Calvin Klein. U Calvinu Kleinu imao je ključnu ulogu u razvoju muških i ženskih kolekcija te dodataka, a često je i osobno izlazio na pistu uz Simonsa.
Njegova povezanost s Prada Grupom dodatno se učvrstila posljednjih godina – Mulier je redovit gost revija Prade u Milanu, gdje Simons danas djeluje kao su-kreativni direktor uz Miucciju Pradu.
Što slijedi za Alaïju i Versace
Mulier će završiti svoj rad u Alaïi nakon revije za jesen/zimu 2026. tijekom Pariškog tjedna mode u ožujku. Prema izvorima, Alaïa je već započela potragu za njegovim nasljednikom.
Versace trenutačno nije uvršten u kalendar milanskog Tjedna mode, a modna industrija s velikim zanimanjem očekuje Mulierovu prvu kolekciju, koja bi trebala donijeti povratak estetici bližoj viziji Giannija i Donatelle Versace.