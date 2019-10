Večer uspješnih žena

Aleksandra Dojčinović i velika ruska poduzetnica Tatyana Bakalchuk u Zagrebu organizirale večeru s povodom, za još petnaest uspješnih hrvatskih poslovnih žena

Aleksandra Dojčinović ugostila je u Zagrebu svoju prijateljicu Tatyanu Bakalchuk, uglednu rusku poduzetnicu korejskih korijena, milijarderku i osnivačicu Wildberriesa, prve i najveće ruske online platforme za prodaju odjeće i modnih dodataka, a s kojom je za vrijeme posjeta Zagrebu zajednički organizirala večeru i druženje za još petnaest hrvatskih poslovnih žena, koje s njih dvije dijele strast i ljubav prema poslu i stalnom napredovanju.

„Tatyana je jedna iznimno skromna, jednostavna i prizemna žena s nevjerojatnom poslovnom pričom i karijerom iza sebe, a koja vas, kada je upoznate, nekako spontano natjera da i vi budete još skromniji, još jednostavniji i još prizemniji. To je ono što je mene oduševilo kod nje, ta činjenica da je ostala potpuno ista kao prije petnaest godina kada je pokretala svoj biznis, isprva iz potrebe. Tu činjenicu koliko je važno ne dozvoliti da vas uspjeh promijeni sam ja naučila od nje, to dijelimo jer i sama temelje svoje priče gradim upravo na tim vrijednostima. Ona će s druge strane reći kako bi voljela da, poput mene, ima manji strah od javnog nastupa, na čemu je odlučila poraditi, jer smatra da je možda došlo vrijeme da svoju priču iz prve ruke ispriča nekim budućim poduzetnicama, ne bi li ih ohrabrila na sličan potez - govori Dojčinović i dodaje kako će Bakalchuk u Zagrebu provesti nekoliko dana, u sklopu kojih će joj pokazati ljepote našeg glavnog grada, a o čemu će Aleksandra svakodnevno izvještavati na svom netom pokrenutom poslovnom profilu na Instagramu.

Skromna i pomalo introvertirana Tatyana, Wildberries je, zanimljivo je, pokrenula 2004. godine dok je bila na porodiljnom dopustu s prvim od svoje četvero djece. Isprva je preko Wildberriesa prodavala samo odjeću i dodatke iz poznatih njemačkih kataloga Otta i Quellea, a prva mušterija svog online dućana bila je upravo ona sama. U to vrijeme, naime, nije postojala niti jedna online trgovina na ogromnom ruskom tržištu, a u društvu je još uvijek vladalo podijeljeno mišljenje oko kupovine na ovaj način. No, Bakalchuk i njezin suprug, IT stručnjak Vladislav, upravo su tu vidjeli svoju šansu, a plodove svog rada počeli su ubirati vrlo brzo, pa je Wildberries s vremenom uvelike prerastao prvotnu ideju o prodaji odjeće i obuće, tako da se među gotovo 15 000 artikala danas tamo mogu naći i potrepštine za dom, knjige, športska oprema i brojni drugi dodaci, a Bakalchuk, koja je ostala sto postotni vlasnik kompanije, prometnula se u prvu rusku milijarderku, jednu od ukupno dvije u zemlji (druga je Elena Baturina), najuspješniju rusku poduzetnicu i ženu koju je časopis Forbes uvrstio među sto najbogatijih Rusa.

„Smatram da nam ovakvih posjeta treba više, s obzirom da je žensko poduzetništvo u Hrvatskoj još uvijek u povojima, a Tatyanina inspirativna priča svima nam treba biti poticaj da se pokrenemo i nešto napravimo, da ideju koju imamo pokušamo sprovesti u djelo bez straha jer to je ono što je nju krasilo na samom početku svog puta. Nije imala apsolutno ništa osim nevjerojatne hrabrosti i želje da nešto napravi, uživajući pritom snažnu potporu svog partnera, što je također od iznimne važnosti, kao i spremnost na određeni rizik, što je kod velikih poslovnih uspjeha kao što je njen često krucijalno. Željela sam i ovim njezinim posjetom i ovom večerom u Dubravkinom putu neke mlade ljude potaknuti da se pokrenu, ali im i predstaviti još jedan od stvarnih uzora, što i inače volim raditi u sklopu svojih revija i projekata“ - zaključuje Dojčinović.