ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 29. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

29.08.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Blizanci neka potraže ravnotežu između potrebe za slobodom i željom za bliskošću u odnosu. Partnerstvo može procvjetati ako su spremni na iskrenost i kompromis.

Rakovi neka se posvete njezi kože i tijela, povremena relaksacija bit će od velike koristi.

Pogledaj detaljni horoskop

Lavovi neka izraze kreativnost i ne boje se novih izazova. Ribe trebaju razmišljati dugoročno o financijama i paziti na svakodnevne troškove. Male nesporazume Djevice mogu lako riješiti iskrenošću i razumijevanjem.

Škorpioni neka budu spremni na promjene koje će ojačati njihove veze. Strijelcima bi bilo dobro uživati u prirodi i redovitim tjelesnim aktivnostima, koje će im donositi radost i snagu.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAKAV SPOJ

KAKAV SPOJ

Jedna od najljepših haljina iz princezinog ormara pala je u drugi plan zbog ovih cipela
S POTPISOM ZIGMANA

S POTPISOM ZIGMANA

Severina stajlingom pokazala 'mišiće' pa najavila dva koncertna spektakla
PUN POGODAK

PUN POGODAK

Tako to rade Talijani: Zapečena tjestenina gotova je u tren oka, a osvaja okusom i mirisom

najpopularnije

Još vijesti