Severina stajlingom pokazala 'mišiće' pa najavila dva koncertna spektakla

28.08.2025 u 12:50

Severina
Severina Izvor: Promo fotografije / Autor: Sanela Babić
Na dvoranskoj turneji koja traje od 2023. godine, Severina će održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, kao i u rodnom Splitu

Nakon što je, tijekom aktualne dvoranske turneje, rasprodala dvorane svih većih gradova u Hrvatskoj, Severina je najavila koncerte i u preostala dva najveća grada – u Zagrebu i Splitu.

Koncert u gradu podno Marjana održat će 24. listopada u dvorani Gripe, dok 7. studenog planira veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Ova dva koncertna spektakla Severina je najavila na sebi svojstven način - odjevena u mišićavu kreaciju s potpisom riječkog dizajnera Juraja Zigmana.

Severina najavila koncert u Zagrebu i Splitu Izvor: Promo fotografije / Autor: Sanela Babić

Kao na dočeku Nove godine u Sarajevu, Severina ju je i ovoga puta naglasila blještavim nakitom Swarovski, dok su donji dio izdanja činile crne hlače s trapez nogavicama.

'Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja (koja traje od 2023.) proći bez vas? Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)', napisala je u objavi na Instagramu.

