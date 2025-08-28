Severina stajlingom pokazala 'mišiće' pa najavila dva koncertna spektakla

Nakon što je, tijekom aktualne dvoranske turneje, rasprodala dvorane svih većih gradova u Hrvatskoj, Severina je najavila koncerte i u preostala dva najveća grada – u Zagrebu i Splitu.

Ova dva koncertna spektakla Severina je najavila na sebi svojstven način - odjevena u mišićavu kreaciju s potpisom riječkog dizajnera Juraja Zigmana .

Kao na dočeku Nove godine u Sarajevu, Severina ju je i ovoga puta naglasila blještavim nakitom Swarovski, dok su donji dio izdanja činile crne hlače s trapez nogavicama.

'Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja (koja traje od 2023.) proći bez vas? Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)', napisala je u objavi na Instagramu.