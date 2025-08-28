DHMZ najavio kaos idućih dana, kreće već danas: Evo koji dijelovi zemlje su prvi na udaru

Današnji dan obilježit će uglavnom suho, vedro i vruće vrijeme, uz izraženu južinu. No na Jadranu će se povremeno javljati jako, mjestimice i olujno jugo. Nestabilnosti se očekuju ponajprije u zapadnim krajevima, a u petak i osobito u subotu diljem zemlje bit će svježije

Ponegdje će se razvijati jači pljuskovi praćeni grmljavinom, a izgledni su i lokalni olujni sustavi, uz mogućnost tuče, dok se na Jadranu ne isključuju ni pijavice. U petak će jugo i dalje biti izraženo, ponegdje i olujno, a stabilizacija vremena predviđa se tek od nedjelje, kada će prevladavati sunčanije i mirnije prilike, no uz niže temperature zraka, prognozirao je Zoran Vakula za HRT. Ljetno vrijeme u Slavoniji U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pravo ljetno vrijeme – pretežno sunčano i vrlo toplo, s temperaturama znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni. Središnja Hrvatska imat će najčešće sunčano vrijeme, a uz granicu sa Slovenijom prolazno će biti i umjerene naoblake. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, povremeno umjeren. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 17 °C, a dnevni maksimum dosegnut će i do 33 °C.

Jako jugo, grmljavinski pljuskovi u Istri i Gorskom kotaru Na zapadu zemlje temperatura će biti nešto niža. Ondje će oblaka biti više, osobito krajem dana, kada raste mogućnost za grmljavinske pljuskove, prvenstveno u Istri i Gorskom kotaru. U gorskoj Hrvatskoj očekuje se umjeren južni i jugozapadni vjetar dok će na sjevernom Jadranu puhati jako jugo. Dalmatinska obala također će biti pod utjecajem jakog juga, zbog čega će more, temperature oko 24 °C, biti umjereno valovito. Jutarnje temperature bit će od 13 °C u unutrašnjosti do 21 °C na otocima, a dnevne uglavnom između 29 i 33 °C. Na krajnjem jugu zemlje sunčanih sati bit će najviše. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru prevladavat će umjereno jugo.