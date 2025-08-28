DHMZ najavio kaos idućih dana, kreće već danas: Evo koji dijelovi zemlje su prvi na udaru

Današnji dan obilježit će uglavnom suho, vedro i vruće vrijeme, uz izraženu južinu. No na Jadranu će se povremeno javljati jako, mjestimice i olujno jugo. Nestabilnosti se očekuju ponajprije u zapadnim krajevima, a u petak i osobito u subotu diljem zemlje bit će svježije
Ponegdje će se razvijati jači pljuskovi praćeni grmljavinom, a izgledni su i lokalni olujni sustavi, uz mogućnost tuče, dok se na Jadranu ne isključuju ni pijavice. U petak će jugo i dalje biti izraženo, ponegdje i olujno, a stabilizacija vremena predviđa se tek od nedjelje, kada će prevladavati sunčanije i mirnije prilike, no uz niže temperature zraka, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.
Ljetno vrijeme u Slavoniji
U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pravo ljetno vrijeme – pretežno sunčano i vrlo toplo, s temperaturama znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni.
Središnja Hrvatska imat će najčešće sunčano vrijeme, a uz granicu sa Slovenijom prolazno će biti i umjerene naoblake. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, povremeno umjeren. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 17 °C, a dnevni maksimum dosegnut će i do 33 °C.
Jako jugo, grmljavinski pljuskovi u Istri i Gorskom kotaru
Na zapadu zemlje temperatura će biti nešto niža. Ondje će oblaka biti više, osobito krajem dana, kada raste mogućnost za grmljavinske pljuskove, prvenstveno u Istri i Gorskom kotaru. U gorskoj Hrvatskoj očekuje se umjeren južni i jugozapadni vjetar dok će na sjevernom Jadranu puhati jako jugo.
Dalmatinska obala također će biti pod utjecajem jakog juga, zbog čega će more, temperature oko 24 °C, biti umjereno valovito. Jutarnje temperature bit će od 13 °C u unutrašnjosti do 21 °C na otocima, a dnevne uglavnom između 29 i 33 °C.
Na krajnjem jugu zemlje sunčanih sati bit će najviše. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru prevladavat će umjereno jugo.
Nestabilan nastavak tjedna
U petak će se u kontinentalnom dijelu zemlje sa zapada širiti naoblačenje praćeno kišom i grmljavinom. Mjestimice su moguće i obilnije oborine, lokalna nevremena te tuča. Prvi će na udaru biti gorska Hrvatska i istok zemlje dok će se u subotu nestabilno vrijeme premjestiti i nad unutrašnjost Dalmacije.
Nedjelja donosi postupno smirivanje. U petak će puhati umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, no zatim će okrenuti na sjeverozapadni i slabjeti. Tijekom vikenda osjetno će zahladiti.
Obilne kiše i grmljavine
Sličan scenarij očekuje se i na Jadranu – još u noći na petak nevere su moguće na sjeveru, a tijekom subote nestabilnosti će se proširiti na Dalmaciju. Bit će lokalno obilne kiše i grmljavine, uz nagle promjene smjera vjetra. Jako i olujno jugo u petak će okretati na sjeverozapadnjak te će slabjeti, no na jugu tek od subote.
'Nedjelja sunčanija i mirnija', prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing., iz DHMZ-a.