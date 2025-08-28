Kakva kreacija! O ovom stajlingu Amal Clooney dugo će se pričati

Amal Clooney , koja ima titulu jedne od najglamuroznijih odvjetnica i uvijek izaziva divljenje modnog svijeta, ni ovoga puta nije razočarala u jednom od svojih najupečatljivijih izdanja.

Posve očekivano, zanosna brineta izazvala je senzaciju na crvenom tepihu u Veneciji, pojavivši se u efektnoj kreaciji u boji fuksije istaknuvši svoj adut - vitke i preplanule noge.

Nakon što je u ponedjeljak stigla u Veneciju u divnoj kombinaciji boje maslaca, Amal je i večeras nastavila sa smjelim i vedrim bojama.

Supruga Georgea Clooneyja posve je zasjenila i holivudsku zvijezdu koji je blistao od ponosa u crnom, elegantnom smokingu.

Britanka libanonskih korijena oduševila je fantastičnom mini haljinom bez naramenica s drapiranim detaljima i gumbima. Dramatični šlep protezao se s leđa, dajući snažan efekt, a chic odvjetnica upotpunila je stajling sandalama s remenčićima brenda Aquazzura.

Kosu prošaranu pramenovima boje meda, stilizirala je u prirodnim valovima, a ten joj je bio blistav i preplanuo nakon bajkovitog ljeta na jezeru Como gdje Clooneyjevu imaju vilu.

George, koji je zbog bolesti propustio jutrošnji dio promocije novog filma Jay Kelly, na crvenom tepihu izgledao je dobro raspoloženo.

Njihov izlazak u Veneciji, prvi put na crvenom tepihu od lipnja, bio je kruna njihovog višetjednog odmora na jezeru Como.