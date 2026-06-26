MYLEENE KLASS

Vatrenocrvena haljina i zlatne platforme: Ovo je prava lekcija iz ljetne elegancije

E. K.

26.06.2026 u 21:51

Myleene Klass
Myleene Klass Izvor: Profimedia / Autor: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Britanska glazbenica, voditeljica i omiljena medijska zvijezda Myleene Klass, velika je ljubiteljica ženstvenih haljina što je potvrdila svojim posljednjim pojavljivanjem u Londonu za koji je dobila samo komplimente

Ako postoji boja koja gotovo uvijek privlači poglede, onda je to crvena, a to je sad uspješno demonstrirala i vitka Myleene, inače majka troje djece.

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Prilikom dolaska u studio Smooth Radija, atraktivna Britanka (48) odabrala je upečatljivu maksi haljinu od lepršavog žerseja u intenzivnoj crvenoj nijansi. Model s efektnim zlatnim metalnim detaljima oko dekoltea naglasio je ramena i vrat, dok je visoki prorez na suknji cijelom izdanju dao dozu senzualnosti.

Upečatljiv stajling, savršen primjer ljetne elegancije, upotpunila je zlatnim platformama s debelom potpeticom, zlatnim satom i diskretnim nakitom, dopuštajući da upravo haljina bude u središtu pozornosti.

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Zarine haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Crvena je jedna od najlaskavijih boja za brinete

Modni stručnjaci već godinama ističu da su upravo crvene nijanse među najboljim izborom za žene tamnije kose. Duboki tonovi crvene stvaraju snažan kontrast s tamnosmeđom ili smeđom kosom, dodatno naglašavaju ten i licu daju svježinu. Posebno dobro pristaju brinetama s toplim ili maslinastim podtonom kože, ali i ženama svjetlijeg tena.

Zbog toga nije iznenađenje što brinete poput Myleene Klass, Anne Hathaway ili Penélope Cruz često biraju upravo haljine u ovoj boji za javna pojavljivanja.

Intenzivna crvena stvorila je efektan kontrast s njezinom smeđom kosom i dodatno naglasila preplanuli ten, potvrđujući zašto se upravo ova nijansa smatra jednim od najsigurnijih izbora za sve one koji žele ostaviti snažan modni dojam.

Lepršavi materijal dodatno pridonosi udobnosti tijekom visokih temperatura, a tzv. 'halter' izrez jedan je od najpopularnijih trendova ove sezone. Osim što lijepo naglašava ramena, ovaj kroj vizualno izdužuje figuru i pristaje različitim tipovima građe.

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