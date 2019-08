Vatreni Lav u ljubavi i seksu: Krasi ga visok libido, zahtijeva odanost, a kad otkrije prijevaru postaje opasan

Lav je znak vatrenog elementa i sunčeve vladavine. Već je iz tih osnovnih podataka lako zaključiti da ga krasi vruć temperament, jaka volja za životom i uvjerenje da zaslužuje samo najbolje. Visok libido i niska stidljivost omogućuju mu da se slobodno i spontano, bez dugog upoznavanja, spaja s brojnim partnerima

U seksu ga krase izravnost i otvorenost na nova iskustva. On će jasno dati do znanja što voli i koju poziciju, tehniku i igračku želi primijeniti. To ga čini poželjnim za partnere podjednako visokog libida i bestidnosti, dok ga osjetljiviji i promišljeniji tipovi doživljavaju nametljivim, nefleksibilnim i agresivnim.

Opasan kad je iznevjeren

Lav zahtijeva odanost, dok je sam pruža sporadično. Ako je iskreno zaljubljen, bit će vrlo pouzdan i imun na tjelesne čari trećih osoba. Ako je pak u vezi samo radi spolnog užitka, iskoristit će prilike da se 'razonodi' s još nekim.

Lav koji otkrije prijevaru vrlo je opasan jer može pribjeći raznim vrstama nasilja prema umiješanima u preljub. Dok će ga agresivni poriv brzo proći, želja za osvetom može ga držati neograničeno. Od njega vam prijete podmetanja, zle glasine, sudske tužbe oko imovine, skrbništva i viđanja djece. Tip je kojemu se nije pametno zamjeriti, no mnogi to prekasno otkrivaju.