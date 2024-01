Vanna još jednom potvrdila - svaka žena u ormaru treba imati malu crnu haljinu

Na pitanje koji bi modni komad svaka žena trebala imati u ormaru, svi do jednog modnog stručnjaka odgovorit će vam - malu crnu haljinu.

THE VOICE HRVATSKA

Poznata i kao Little Black Dress (LBD), bila je i jest modna ikona i temeljni odjevni predmet u ormarima brojnih žena diljem svijeta. Njezina popularnost traje desetljećima, a prisutnost u suvremenoj modi ostaje neosporna.

Zna to dobro i naša pjevačica Vanna, koja je za večerašnje polufinalno izdanje 'The Voicea' odjenula upravo to - malu crnu haljinu koja joj je pristajala kao salivena.