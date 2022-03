Uz ove savjete vaši će ručnici uvijek biti savršeno meki

Koliko vam se puta dogodilo da nakon tuširanja ili uživanja u toploj i mirisnoj kupki, posegnete za prvim dostupnim ručnikom, koji vam, koliko je grub i tvrd, odmah napravi piling, iako to niste željeli. Uz par dobrih savjeta, to će za vas postati prošlost

Iz pranja u pranje, ručnici će s vremenom postati sve tvrđi, a tkanina kruta i gruba, no uz pomoć ovih savjeta i vi ćete dobiti ručnike poput hotelskih. Važno je znati na kojoj se temperaturi peru, a vjerovali ili ne, nije ni svejedno kako ćete napuniti perilicu rublja ili koje ćete proizvode koristiti.

Zasigurno ste barem jednom pomislili kako bi i sami voljeli kod kuće imati iste one bijele i velike, mekane ručnike, kakvi se nalaze valjda u svakom hotelu na ovom svijetu. Koja je tajna da su njihovi uvijek tako savršeni, dok se naši kod kuće, već nakon prvog pranja, pretvaraju u tvrde i grube ručnike, s kojima ćete nakon tuširanja dobiti i piling, iako ga ne želite.

Znate li kako omekšati ručnike, ali i postići to da uvijek budu mekani? Kao prvo, kod kupovine uvijek tražite ručnike napravljene od visokokvalitetnog pamuka, zahvaljujući čemu ćete osigurati upijanje, izdržljivost, ali i savršenu i ugodnu teksturu. Što je gramaža pamuka veća, to će i osjećaj biti raskošniji, stoga birajte one koji imaju minimalno 500 g/m2.

Osim toga, važan je čimbenik i da je taj visokokvalitetni pamuk ispreden od dugih svilenkastih vlakana, stoga nije ni čudno da su oni izrađeni od egipatskog ili Supima pamuka, najtraženiji.