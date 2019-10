Ugledni znanstvenici proturječe zdravstvenim organizacijama: Konzumacija crvenog mesa ne predstavlja rizik od raka

Prehrambeni savjeti koje su usvojile zdravstvene organizacije širom svijeta o potrebi smanjivanja unosa govedine, svinjetine i janjetine osporava skupina znanstvenika tvrdeći da su utemeljene na slabim dokazima i ističu kako konzumacija crvenog mesa četiri puta tjedno ne predstavlja rizik od raka

'Sveukupne preporuke, suprotno gotovo svim dosadašnjim, sugeriraju da bi odrasli trebali nastaviti jesti trenutne količine crvenog i prerađenog mesa, osim ako ne osjećaju potrebu sami to promijeniti', pišu u uvodniku objavljenom zajedno s radovima dr. Aaron Carroll i dr. Tiffany Doherty sa sveučilišta Indiana i dodaju da iako su ove preporuke sporne, činjenica je da su utemeljene na najopsežnijem pregledu dokaza do sada.

Razlog tako slabih prijašnjih rezultata su nejasne studije za koje ne postoji način s kojim bi se dokazala izravna veza između crvenog mesa i zdravlja ljudi. Stručnjaci su vrlo podijeljeni oko toga s čim bi se složili i na oprezu su zbog grešaka.

Profesor Tim Key sa Sveučilišta u Oxfordu napominje kako postoje stvarni dokazi da prerađeno meso može izazvati rak crijeva, toliko snažni da ga Svjetska zdravstvena organizacija od 2015. godine klasificira kao kancerogeno.

'Nova izvješća u publikacijama u osnovi su identična postojećim dokazima, ali utjecaj crvenog mesa opisuju vrlo različito, suprotstavljajući se općem konsenzusu stručnjaka koji istražuju rak', kaže Key i podsjeća na nedavne procjene koje pokazuju da preko 5000 ljudi godišnje u Velikoj Britaniji dobije rak debelog crijeva zbog konzumiranja prerađenog mesa, zbog čega vlada preporučuje da ukupni dnevni unos crvenog i prerađenog mesa ne bude više od 70 grama.

Ta količina od 70 grama odgovara jednom janjećem kotletu, jednoj svinjskoj kobasici, polovici goveđeg hamburgera ili jednom i pol režnju slanine.

Dr. David Nunan, također profesora s Oxforda, ne vidi nikakav probleme ni ako se ljudi drže preporuka unatoč slabim dokazima na kojima su temeljene.

'U najboljem slučaju, te preporuke o smanjenoj potrošnji prebacit će više ljudi prema prosjeku, a ako dođe do pomaka ispod prosjeka, većini ljudi to ne može prouzročiti štetan zdravstveni ishod. Ali opet, to ovisi o tome vjerujemo li nalazima prijašnjih studija u koje autori trenutnih studija malo vjeruju', kaže Nunan i napominje da sve to ništa ne govori o individualnom riziku.

'Čak i ako vjerujete da će se u najboljem slučaju 12 od tisuću ljudi koji konzumiraju nešto manje crvenog ili prerađenog mesa poštedjeti lošeg zdravstvenog ishoda, nitko nikada neće moći predvidjeti hoće li biti jedan od onih 12', zaključuje Nunan.