Je li crveno meso domaćeg goveda saveznik ili protivnik tankog struka?

Izbacivanje masti iz prehrane radi mršavljenja nije dobra ideja, jer osim što hrani daju okus i stvaraju nam osjećaj sitosti, neophodne su za apsorpciju hranjivih tvari topivih u mastima i borbu protiv upala. Sve nabrojane blagodati masti pomoći će vam u mršavljenju, no jako treba paziti oko izbora jer bi vas kriva odluka mogla još proširiti u struku. Pa koje onda masti ipak možemo jesti, a koje trebamo izbjegavati?

Ukoliko pokušavate stesati kilograme, ili općenito stremite zdravijoj prehrani, uvriježen je stav da treba što je više moguće ograničiti unos zasićenih masti koje potječu od konvencionalno uzgojenih životinja i umjetna hidrogenizirana ulja, dok se zdravim smatraju nezasićene masti (mononezasićene i polinezasićene masti).

Otkako su trans masti zabranjene u SAD-u, sve se više ljudi vratilo upotrebi zasićenih masti, no budući da su mišljenja o njihovoj zdravstvenoj ispravnosti vrlo proturječna, časopis Eat This, Not That! je od poznate nutricionistice Serene Poon i dijetetičarke Esther Blum pokušao doznati koje masti treba izbjegavati ukoliko pokušavate smršavjeti.