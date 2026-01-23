U Zaru je stigla savršena pletena haljina: Nema kome ne stoji dobro

U Zaru je upravo stigla duga pletena haljina koja u trenu privlači pažnju – elegantna, topla i dizajnirana tako da ne dodaje volumen. Cijena joj je 39,95 eura, a interes je toliki da se pojedine veličine već nestaju s polica

Pletena haljina jedan je od onih komada koji se u modi smatraju temeljem, baš poput bijele košulje ili dobrog para traperica. Ipak, rijetko koji model uspije pomiriti toplinu, eleganciju i laskav kroj. Upravo zato novi Zarin dizajn već se opisuje kao jedan od najuspješnijih pletenih komada koje je ovaj brend ikad predstavio.

Riječ je o dugoj pletenoj haljini iz nove kolekcije za 2026. godinu, koja je u trgovine stigla tek prije nekoliko dana, a potražnja je već sada iznimno velika. Model se ističe profinjenim izgledom i krojem koji vizualno izdužuje figuru, što je čest izazov kod pletenih haljina.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo

Pletena haljina kao ključni komad nove sezone Duge pletene haljine pojavile su se kao jedan od diskretnih, ali jasnih trendova na revijama za proljeće i ljeto 2026. Dior, Victoria Beckham, Céline, Prabal Gurung i Moschino pokazali su vlastite interpretacije ovog komada, dok je i Chanel predstavio dugu pletenu haljinu u pastelno zelenoj nijansi. Zara je taj smjer vrlo precizno pretočila u komercijalni, ali i iznimno nosiv dizajn. Haljina je zamišljena kao svestran komad koji se lako uklapa u različite stilove – od kombinacija s dugim vunenim kaputima i balerinkama, do nošenja uz visoke čizme i jakne od brušene kože.

Zara pletena haljina Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo







+3 Zara pletena haljina Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo