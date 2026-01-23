U Zaru je stigla savršena pletena haljina: Nema kome ne stoji dobro

U Zaru je upravo stigla duga pletena haljina koja u trenu privlači pažnju – elegantna, topla i dizajnirana tako da ne dodaje volumen. Cijena joj je 39,95 eura, a interes je toliki da se pojedine veličine već nestaju s polica
Pletena haljina jedan je od onih komada koji se u modi smatraju temeljem, baš poput bijele košulje ili dobrog para traperica. Ipak, rijetko koji model uspije pomiriti toplinu, eleganciju i laskav kroj. Upravo zato novi Zarin dizajn već se opisuje kao jedan od najuspješnijih pletenih komada koje je ovaj brend ikad predstavio.
Riječ je o dugoj pletenoj haljini iz nove kolekcije za 2026. godinu, koja je u trgovine stigla tek prije nekoliko dana, a potražnja je već sada iznimno velika. Model se ističe profinjenim izgledom i krojem koji vizualno izdužuje figuru, što je čest izazov kod pletenih haljina.
Pletena haljina kao ključni komad nove sezone
Duge pletene haljine pojavile su se kao jedan od diskretnih, ali jasnih trendova na revijama za proljeće i ljeto 2026. Dior, Victoria Beckham, Céline, Prabal Gurung i Moschino pokazali su vlastite interpretacije ovog komada, dok je i Chanel predstavio dugu pletenu haljinu u pastelno zelenoj nijansi.
Zara je taj smjer vrlo precizno pretočila u komercijalni, ali i iznimno nosiv dizajn. Haljina je zamišljena kao svestran komad koji se lako uklapa u različite stilove – od kombinacija s dugim vunenim kaputima i balerinkama, do nošenja uz visoke čizme i jakne od brušene kože.
Kroj koji radi u korist siluete
Najveća prednost ovog modela je promišljen dizajn. Haljina je duga, s V-izrezom i dugim rukavima, a široka sisa postupno se sužava prema zapešću, stvarajući blago naglašen volumen rukava koji vizualno izdužuje gornji dio tijela. Donji dio krojen je u blago evasé formi, što daje dojam lakoće i uravnotežuje siluetu.
Za razliku od mnogih pletenih haljina koje naglašavaju svaki centimetar i često dodaju osjećaj težine, ovaj model postiže suprotan efekt – djeluje elegantno, pročišćeno i vrlo nosivo.
Materijal je mješavina poliestera i recikliranog akrila, uz oko osam posto vune, što je očekivano s obzirom na cijenu. Za 39,95 eura teško je očekivati luksuznu vunu, no vizualni dojam i kroj ovaj model čine jednim od najzanimljivijih Zarinih komada sezone.