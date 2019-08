U potrazi ste za prirodnim dezodoransima? Evo o čemu trebate voditi računa

Dobar dezodorans bez štetnih tvari koji nas neće iznevjeriti osobito za ljetnih vrućina, jedan je od najvažnijih proizvoda u kozmetičkoj torbici. Potraga za savršenim proizvodom koji neće sadržavati štetne tvari često nije baš tako jednostavna

Velika većina dezodoransa sadržava i nezdrave sintetičke kemikalija stoga je vrlo bitno birati one koji sadržavaju 100 posto prirodne tvari poput onih iz biljaka, drveća… Zato pripazite da je sastav dezodoransa u što većem postotku prirodan.

Mnogi su skloni vjerovati kako prirodni dezodoransi zapravo nisu dovoljno učinkoviti, no kako na tržištu ima veliki broj odličnih proizvoda svatko si može pronaći nešto za sebe metodom pokušaja i pogrešaka.

Dezodoransi imaju vrlo važan zadatak - spriječiti nastanak neugodnih mirisa i neutralizirati ih, no ponekad nije lako doći do savršenog dezića koji će dobro obaviti svoju funkciju.

3. Izbjegavajte aluminij

Prema mišljenju stručnjaka, antiperspiranti koji sadrže 20 posto aluminij klorhidrata ne mogu jamčiti zdravstvenu sigurnost za potrošače, stoga AFFSSAP preporučuje ograničenje koncentracije aluminij klorhidrata na 0,6 posto. Posebno je važno da antiperspirante koji sadrže aluminij ne nanosite na oštećenu kožu, netom nakon brijanja ili ako na koži postoji manja ranica. Za aluminij kao najštetniju supstancu antiperspiranta vjeruje se kako prodire i taloži se u limfnim žlijezdama pazuha te uzrokuje kancerogene promjene. U istraživanju objavljenom 2003. godine obuhvaćeno je više od 400 žena kojima je dijagnosticiran rak dojke. Kod žena koje su antiperspirante počele koristiti u ranom uzrastu te su ih primjenjivale češće, i to nakon brijanja, karcinom je dijagnosticiran u ranijim godinama. Istraživači su zaključili da korištenje dezodoransa ili antiperspiranta nakon brijanja može imati ulogu u razvoju raka dojke, no nisu uspjeli ustanoviti koji je sastojak odgovoran za to.

Aluminij se nalazi u mnogim antiperspirantima jer fizički blokira znojne žlijezde, ali to također znači da ometa prirodni proces hlađenja tijela, a tijelo često kompenzira znojenjem drugdje poput čela ili stopala. Što je još gore, studije su pokazale kako aluminij može uzrokovati mutacije DNA i tumorske stanice. Aluminij je također povezan s Alzheimerovom bolešću.

4. Što dalje od toksina

Velika većina dezodoransa sadrži nezdrave sintetičke sastojke - od kojih su mnogi dokazani toksini. Ti toksini mogu ometati hormonalni balans poput estrogena i testosterona, potaknuti rast stanica raka kod žena i muškaraca, te čak mogu narušiti plodnost ili utjecati na fetalni razvoj. Stoga dobro proučite etikete prije kupnje. Pripazite i na mirise ili sodu bikarbonu koja se često nalazi u prirodnim dezodoransima što može naškoditi osobama s osjetljivom kožom. Ovdje nikako ne treba zaboraviti niti na parabene koje sadrže mnogi dezodoransi i antiperspiranti ozloglašeni su baš kao i aluminij. Riječ je o konzervansima koji se nalaze u kozmetičkim proizvodima, a njihova je uloga produljiti rok trajanja proizvoda za uljepšavanje. Mnogi stručnjaci upućuju na opasnost parabena koji se također povezuju s karcinomom te mogu izazvati upale, osip i iritacije na koži.

5. Budite uporni

Različiti prirodni dezodoransi kod svakoga djeluju različito, pa ćete možda morati isprobati nekoliko prirodnih dezodoranata dok ne pronađete one s kojima ste zadovoljni. Budite uporni i ne zaboravite kako će prilagodba na novi prirodni miris sigurno potrajati dva do tri tjedna. I sretno!