Dermatologinja Nevia Delalle otkriva kako se Hrvatice bore sa znakovima starenja i koje su metode pomlađivanja najtraženije

Mladolik izgled postao je imperativ u svijetu u kojem živimo. Kamo god da se okrenemo, netko od prijatelja ili poznanika učinio je neku korekciju na svom licu, a osim zbog utjecaja javnih osoba i promoviranja ideala ljepote, razlog tome je i to što su estetski tretmani svakim danom sve dostupniji. Sve više žena odlučuje se na povećanje usana i peglanje bora, a za razliku od prijašnjih godina, sve je više i muškaraca koji se odlučuju na anti-age tretmane. Porazgovarali smo s uglednom zagrebačkom dermatologinjom Nevijom Delalle, koja nam je otkrila kako treba izgledati dnevna rutina njege lica, koje anti-age tretmane najviše vole Hrvati te kako se uspješno riješiti akni

Posljednjih desetljeća sve je raširenija svijest o njezi kože. Često ćete čuti rečenicu - brinite se o svome tijelu jer ono je jedino mjesto u kojemu morate živjeti do kraja života, a to osim pravilne prehrane i tjelovježbe prvenstveno znači redovitu brigu o koži kako biste je što duže očuvali njegovanom i mladolikom. Mnogi u želji da uspore starenje i obrišu barem dio godina posežu za nekim od trenutno popularnih estetskih tretmana.

'Ne postoji ista rutina za svakog i ne mogu je primjenjivati svi. Na temelju tipa kože, a posebno kod onih koji imaju neki ozbiljniji dermatološki problem, određuje se njega i liječenje ili rješavanje određenog problema. Isto tako, rutina sama po sebi nije dobra jer se koža nakon nekog vremena navikne na preparate koje koristimo pa ih je važno mijenjati. Ono što bi trebalo svakako raditi to je uklanjanje make-upa, ali ne agresivnim sredstvima, jer uklanjanje zaštitnog lipidnog sloja može biti veći problem od same šminke. Potom, važno je odrediti jutarnje i noćne preparate, a oni su za dan bazirani na hidrataciji, dok za noć mogu biti agresivniji, aktivni preparati poput kiselina ili retinola, ali naravno prema tipu i potrebama kože', dodaje dermatologinja.

'Redovita i pravilna njega jednako je važna kao i svakodnevna oralna higijena. Premda još uvijek znam čuti od svojih pacijentica da ništa ne rade, ne mažu se i ne štite od sunca, na kraju se to ipak vidi. Voljeti svoje bore i starjeti dostojanstveno ne znači ne brinuti se o koži. Genetika ili unutrašnji faktori koji određuju kako ćemo starjeti su važni, ali ne postoji osoba koja svojom nebrigom i izlaganjem vanjskim štetnim čimbenicima može zadržati zdravu, a to znači i lijepu kožu', rekla je za tportal dr. Nevia Delalle , a posjetili smo je u njezinoj poliklinici Dermalife.

'Problem se javlja kada se fileri apliciraju nekritički, u velikoj količini i nestručno. Ublažavanje bora, konturiranje, dodavanje volumena ili samo hidratacija izvanredne su metode pomlađivanja, sigurne i bez oporavka. Tu veliku ulogu imaju dermatolozi ili ostali liječnici koji se bave estetikom i koji moraju postaviti pravu indikaciju te odabrati adekvatan proizvod kojim će postići optimalan rezultat. Za to je potrebno veliko iskustvo i znanje. Moram naglasiti da ovdje govorim isključivo o provjerenim hijaluronskim filerima sintetiziranim na način da se implementiraju u dermis (srednji sloj kože), poput prirodne hijaluronske kiseline koju i sami posjedujemo. To je važno, jer tijekom života hijaluronska kiselina, koja je međustanična tvar te potpora kolagenim i elastičnim vlaknima, polako iščezava i gubi svoju funkciju', objašnjava Delalle.

'Moram naglasiti da ne postoji ograničenje kada započeti s anti-age postupcima, jer kao što sam ranije rekla - ako ne govorimo o punjačima i botoksu, stimulativne metode, osim što su kurativne, one su preventivne, a samo je pitanje prilagodbe i odabira postupka u skladu s godinama i stanjem kože. Naravno da postoje sulude ideje, ali ja nikada ne bih pristala na ispunjavanje nerealnih želja, niti bih aplicirala neku supstanciju nekom kome to uistinu nije potrebno', pojašnjava Delalle.

Tretmani pomlađivanja pozitivno djeluju na samopouzdanje

Jedna od pozitivnih posljedica hijaluronske kiseline i botoksa, ali i drugih neabrazivnih i abrazivnih postupaka, svakako je povećanje samopouzdanja. Dermatologinja tvrdi kako se nerijetko događa da se žene i muškarci koji se podvrgnu anti-age tretmanima osjećaju samopouzdanije i zadovoljnije.

'Samopouzdanje je danas značajno poljuljano jer je imperativ mladosti, ljepote, savršenih veličina i oblika nametnut medijima, a dostupnost interneta i lakoća dolaženja do informacija sve su dodatno multiplicirali. Ako dodamo društvene mreže i početak stvaranja sasvim nove 'selfie generacije', tada je jasno da zahvaljujući brojnim filtrima i ostalim aplikacijama možemo učiniti baš sve što želimo od svog lica i tijela. Realnost je nažalost drugačija i frustrirajuća, a nerijetko dovodi i do ozbiljnih psihičkih poremećaja. Nije slučajno da se tijekom vremena javila potreba i za dermatopsihologijom. Svakodnevno susrećem žene s kojima razgovaram, pokušavam na najbolji mogući način doći do najboljeg rješenja kako bi se one osjećale bolje, ljepše i mlađe, a je li to hijaluron, botoks ili neka sasvim drugačija metoda, to je manje važno', rekla je dermatologinja.

Kako uspješno rješavati problem akni?

Mnogi čak i nakon izlaska iz puberteta imaju problem s aknama, jednim od najčešćih razloga za posjet dermatologu. Iako je posjet dermatologu za mnoge posljednja opcija, kada ostanu bez rješenja, dermatologinja upozorava kako se odgađanjem i pogrešnim liječenjem akni problem može samo produbiti.

'Više volim kada mi pacijenti dođu prije brojnih neuspjelih pokušaja jer neznanjem mogu napraviti više štete nego koristi. Osnovno što treba znati jest koji je osnovni razlog nastanka ili perzistiranja akni. Jesu li to hormonalni disbalansi ili razloge treba tražiti u pojačanoj sebacealnoj produkciji, tipu kože, izloženosti vanjskim štetnim utjecajima, pojačanom znojenju, ali i brojnim drugim uzrocima. Kada se sam uzrok otkrije, tada je važno na njega i djelovati iznutra (antibiotici, 13-cis retinoična kiselina, hormonalna terapija) i izvana. Osnovna njega takve kože svakako se treba bazirati na salicilnoj kiselini i benzoil-peroksidu, ali prema točno propisanom redoslijedu i uz kontrolu dermatologa', objašnjava Delalle.

Ono na što osobe koje imaju problema s aknama trebaju obratiti pažnju, upozorava dermatologinja, to je da kožu već oštećenu aknama dodatno ne opterećuju teškom šminkom.

'Treba vidjeti jesu li pore nepotrebno začepljene i koliko to pogoršava kliničku sliku. Ne postoji univerzalna preporuka, ali smjernice su dobro poznate i, prema algoritmu liječenja, danas postoje brojni preparati koji se mogu uvoditi, a kako bi brzo došlo do regresije i sprječavanja nastanka ožiljaka, što je puno teže riješiti', dodaje dermatologinja.

U slučaju ožiljaka od akni najučinkovitija je terapija 13-cis retinoičnom kiselinom duže vrijeme.

'Ova terapija zahtijeva kontinuirano praćenje i pridržavanje svih mjera opreza. Brojne nuspojave često ulijevaju strah pacijentima, ali ih se ne treba bojati jer su potpuno reverzibilne. Također se uvijek započinje terapija najnižim dozama koje dovode do izlječenja i u slučaju takvih doza gotovo da nikada nema posljedica. Uz to, dobra njega izvana uvijek dovodi do rezultata. Kada se već stvore ožiljne promjene, tada primjenjujem brojne laserske abrazivne i neabrazivne metode, ubrizgavanje bustera, ponekad ubrizgavam kortikosteroide u keloidne ožiljke, ali sve to u dužem vremenskom periodu, da bismo konačno došli do zadovoljavajućeg stanja', objašnjava Delalle, dodajući kako 'akne treba shvatiti ozbiljno, jer osim što mogu imati tešku kliničku sliku i predstavljati zdravstveni problem, uvelike utječu na psihičku stabilnost, pogotovo za vrijeme puberteta i adolescencije, a kasnije jednako loše utječu i ožiljne promjene'.