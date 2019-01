U potrazi ste za novim trapericama? Evo kakve ćemo traperice nositi ove sezone

Ako ste još u potrazi za dobrim ulovima na siječanjskim sniženjima, ukoliko naletite na traperice koje kao da su salivene, nemojte oklijevati. Kako se modni trendovi mijenjaju, evo što morate znati o najpoželjnijim modelima jeansa ove sezone

No kako biste znali o čemu treba voditi računa prilikom kupnje, evo nekoliko korisnih savjeta predstavnika najpoznatijih brendova koje svaka trendseterica mora znati.

J Brand

'I dalje će se nositi traperice visokog struka i to je trend koji će se nastaviti i u 2019. Tražit će se modeli ravnih, kraćih nogavica duljine do zglobova. Ovakvi će se modeli nositi nekoliko sljedećih sezona. Što se tiče nijansi, tu nema strogih pravila. Ipak, ni modeli skinny traperica neće biti posve otpisane. Jedan od naših modela pod nazivom Lillie je vrlo udoban za nošenje i izrađen od elastičnog jeansa duljine do članka', objasnila je Mary Peffer.