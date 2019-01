Teško je reći koji je od ova dva stajlinga Victorije Beckham bolji

Uspješna dizajnerica Victoria Beckham uživa status velike modne ikone čiji modni stil obožavaju zaljubljenice u modu diljem svijeta

Victoria je ponovno nosila kreaciju sa svojim potpisom: top i suknju neobičnog uzorka koju je sparila s dolčevitom boje burgundca i upečatljivim čizmama otvorenih prsta za koje ni ne sumnjamo da ćemo viđati na mnogim zaljubljenicama u modu. Cool look zaokružila je prekrasnom torbom od brušene kože u zelenoj boji, a sve je, dakako, iz njezine kolekcije.

Kao i obično, Victoria nije skidala velike sunčane naočale s lica (Celine).

Inače, u ranijem intervjuu 44-godišnja dizajnerica je otkrila kako je uznemiruju tekstovi o krizi u braku.

'To zna biti vrlo iscrpljujuće. Zato to ostavljam svom PR timu. Ne uplićem se u to. Morate kontrolirati takve stvari jer ljudi vjeruju onom što pročitaju. Frustrirajuće je i to što se mnoge vijesti izmišljaju', izjavila je.