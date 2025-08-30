U nju se gledalo: Ovakva haljina dugo se nije vidjela na crvenom tepihu

Chloë Sevigny na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji pokazala je dojmljiv stajling u stilu modernog glamura koji nikoga nije ostavio ravnodušnim

U Veneciji je Chloë Sevigny privukla je svu pažnju na crvenom je tepihu u Veneciji za koji je odabrala arhivski, dramatično oblikovan look koji je spajio romantičnu čipku i naglašenu siluetu te je time potvrdila status jedne od najdosljednijih nositeljica avangardnog glamura.

Arhivski model Za premijeru filma 'After the Hunt' nosila je arhivski model kuće Saint Laurent iz kolekcije proljeće 2018., sastavljen od prozirnoga čipkastog bodija i voluminozne satenske balon-suknje koja podsjeća na energiju osamdesetih, ali je krojem i proporcijama jasno ukorijenjena u suvremenosti.

Poseban zaokret čine čipkaste biciklističke hlačice koje izbijaju ispod suknje; taj detalj unosi sportski akcent i pojačava kontrast između krhke teksture i skulpturalnog volumena.

Chloe Sevigny Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI







Chloe Sevigny Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI

Stajling je dovršen minimalističkim sandalama kuće Saint Laurent te dijamantnim nakitom Tiffany & Co., čime je vizualna napetost između razigrane siluete i klasičnog glamura uravnotežena i stilistički pomirena. Photocall u Simone Rocha dizajnu

Na dnevnom photocallu odlučila se za Simone Rocha komplet Unraveling Ribbon iz kolekcije jesen 2025., u kojemu se satenske vrpce namjerno 'razmotavaju' i tvore romantičnu, ali subverzivnu siluetu. Odabrala je naušnice, narukvicu i prsten Jean Schlumberger by Tiffany te sandale Jimmy Choo, što je nježnu Rocha poetiku fino uokvirilo i prevelo u dnevni, ali elegantni kontekst.

