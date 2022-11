Jedno poglavlje života završio je pod vlastitim uvjetima: Prodajom brenda postaje milijarder, no pitanje je može li Tom Ford bez Toma Forda?

Mjesecima se već nagađa o tome da bi Estée Lauder mogao kupiti brend Tom Ford, a nedavno je kozmetički konglomerat to i potvrdio. Za dragulj u svojoj kruni tvrtka sa sjedištem u New Yorku, uz sudjelovanje partnera, brenda za naočale Marcolin, Fordu će platiti 2,8 milijardi dolara

Posao će vjerojatno biti sklopljen u prvoj polovici 2023. godine, nakon dobivanja regulatornog odobrenja. U neočekivanom obratu iz Estée Laudera su mogli samo potvrditi da će Tom Ford ostati 'kreativni vizionar' poslovanja do kraja 2023. godine. Njegov dugogodišnji poslovni partner i trenutni predsjednik Tom Ford Internationala, Domenico De Sole , bit će savjetnik brenda tijekom prijelaznog razdoblja.

'Riječ je o doista luksuznom brendu. Nije ni star ni umoran te u njemu nema ničega u što morate ulaziti i popravljati', kaže za časopis The Business of Fashion Marie Driscoll , direktorica odjela za luksuz i modu u konzultantskoj tvrtki Coresight Research, te slikovito dodaje da kupac brenda započinje raditi sa sjajnim komadom gline.

'Oni ga, prije svega, nisu ni htjeli lansirati. Stalno sam ga nazivao 'Fucking Fabulous' i stalno bi mi ga vraćali sa zvjezdicom. Rekao sam im: 'Ne, ne, to ćemo napisati na bočicu.' Bilo im je vrlo teško to razumjeti. Govorili su mi da ne možemo staviti to na internet i prodavati u Neiman Marcusu te mogu li ga nazvati F-in Fabulous? Znao sam da će biti hit s tim imenom. Mislim, što kupiti osobi koja ima sve? Kupiš joj bočicu 'Fucking Fabulous!'', rekao je Ford 2018. u intervjuu za BoF.