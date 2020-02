Sviđa vam se frizura lijepe Margot Robbie? Evo kako je možete sami napraviti

Glumica Margot Robbie bila je među najvećim zvijezdama ovogodišnje dodjele nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) oduševivši svojim elegantnim stajlingom

Atraktivna Australka koju mnogi smatraju jednom od najljepših holivudskih plavuša, zavidila je svojim outfitom u crnoj haljini s detaljima od čipka koju potpisuje Chanel.

Kreacija s otvorenim leđima iz ovogodišnje kolekcije te francuske kuće bila je odličan odabir za 29-godišnju zvijezdu koja je bila nominirana za svoje uloge u filmovima 'Bombshell' i 'Once Upon a Time in Hollywood'.