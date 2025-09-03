Svi žele neobične tenisice Julije Roberts koje su postale novi modni hit

Modna ikona Julia Roberts očitala je još jednu lekciju iz stila na venecijanskom filmskom festivalu
Julia Roberts itekako ima stila stoga ne čudi da je redovito vrlo visoko na top ljestvicama najbolje odjevenih dama u Hollywoodu.
Bez obzira je li na crvenom tepihu ili u nekom ležernom izdanju, filmska ikona neodoljivog osmijeha uvijek izgleda fantastično.
Njezino je pojavljivanje u Veneciji izazvalo ogromnu pozornost, baš kao i njezini vrhunski osmišljeni stajlinzi.
Ljubiteljica minimalizma kad je moda u pitanju ništa ne ostavlja slučaju te uspješno balansira između modne klasike, elegancije i aktualnih trendova.
Omiljena glumica otišla je s Venecijanskog filmskog festivala u velikom stilu: efektnom hibridu tenisica i balerinki brenda Vivaia, koje su odmah postale viralni hit.
Prelijepa Julia zamijenila svoje glamurozne kreacije s crvenog tepiha za ležerniji izgled, koji je upotpunila Vivaia Yanka Satin Sneakerinama - udobnim i tako chic križancem tenisica i balerinki koji je, kako poručuju iz brenda, rasprodan nekoliko puta. Uz njen crni satenski model, ovaj model periv i u perilici, dolazi i u bijeloj i svijetlo ružičastoj boji.
Hibrid tenisica i balerinki
Julia Roberts nije jedina zvijezda koja nosi ovaj popularan model, budući da Bella Hadid, Charli XCX i Amelia Hamlin posjeduju verziju s četvrtastim prstima Cristina. Model Cristina također je dostupan u nijansi Peach Blush i Light Gold.
Riječ je o modelu koji daju efekt kao da ste bosi bosi i iznimno su udobne za nošenje. Satenska tkanina i polusportski dizajn daju razigran, a opet chic izgled čak i potpuno crnom outfitu.
It djevojka Bella Hadid također voli ovaj model obuće i posjeduje nekoliko pari sneakerina. U njezinoj Vivaia kolekciji nalazi se i model Yancy Jogger Nylon Sneakerina s više strukture i detaljima od brušene kože, koji je prvi put nosila prošlog mjeseca u Los Angelesu.
Iako su sneakerine relativno novost na tržištu, Vivaia obuća već dugo uživaju popularnost među slavnim osobama. Julia Roberts također je nosila Vivaia modele Tara Pro i Melissa Boots, dok je i sama Oprah Winfrey primijećena u modelu Regina Pro Boots na jednoj promociji knjige prošle godine.
Selena Gomez također je tijekom godina nosila najmanje tri različita Vivaia modela, uključujući još uvijek dostupne Yaffa Pointed-Toe Knot Sandals.
Pa ako ste u potrazi za ravnim modelom koji nudi visoku razinu udobnosti, a nisu klasične tenisice, ovaj hibridni model možda je upravo za vas.