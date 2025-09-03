Svi žele neobične tenisice Julije Roberts koje su postale novi modni hit

Modna ikona Julia Roberts očitala je još jednu lekciju iz stila na venecijanskom filmskom festivalu

Julia Roberts itekako ima stila stoga ne čudi da je redovito vrlo visoko na top ljestvicama najbolje odjevenih dama u Hollywoodu.

Bez obzira je li na crvenom tepihu ili u nekom ležernom izdanju, filmska ikona neodoljivog osmijeha uvijek izgleda fantastično. Njezino je pojavljivanje u Veneciji izazvalo ogromnu pozornost, baš kao i njezini vrhunski osmišljeni stajlinzi. Ljubiteljica minimalizma kad je moda u pitanju ništa ne ostavlja slučaju te uspješno balansira između modne klasike, elegancije i aktualnih trendova.

Julia Roberts is the latest star to step out in these viral ballet sneakers https://t.co/L4uZ6NBptK pic.twitter.com/YdMisU8A3i — Page Six (@PageSix) September 2, 2025

Omiljena glumica otišla je s Venecijanskog filmskog festivala u velikom stilu: efektnom hibridu tenisica i balerinki brenda Vivaia, koje su odmah postale viralni hit. Prelijepa Julia zamijenila svoje glamurozne kreacije s crvenog tepiha za ležerniji izgled, koji je upotpunila Vivaia Yanka Satin Sneakerinama - udobnim i tako chic križancem tenisica i balerinki koji je, kako poručuju iz brenda, rasprodan nekoliko puta. Uz njen crni satenski model, ovaj model periv i u perilici, dolazi i u bijeloj i svijetlo ružičastoj boji.

Hibrid tenisica i balerinki Julia Roberts nije jedina zvijezda koja nosi ovaj popularan model, budući da Bella Hadid, Charli XCX i Amelia Hamlin posjeduju verziju s četvrtastim prstima Cristina. Model Cristina također je dostupan u nijansi Peach Blush i Light Gold. Riječ je o modelu koji daju efekt kao da ste bosi bosi i iznimno su udobne za nošenje. Satenska tkanina i polusportski dizajn daju razigran, a opet chic izgled čak i potpuno crnom outfitu.