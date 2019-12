Svi su ludi za ovim pristupačnim high street čizmama po uzoru na skupocjeni model Bottege Venete

Rogobatna obuća posljednjih sezona ima posebno mjesto u srcima modnih ovisnica. Nakon što su svijetom zavladale 'ružne' tenisice, općenito predimenziniranog i nimalo laskavog dizajna, na red su došle glomazne čizme s debelim potplatom koje proteklih mjeseci ne prestaju privlačiti pažnju trendseterica

Hibridni model chelsea i pankerskih čizmi koji su lansirale modne kuće Bottega Veneta i The Row potpuno je osvojio modne ovisnice diljem svijeta. Ako je suditi prema predviđanjima modnih stručnjaka ove su rogobatne čizme 'must have' u mjesecima koji slijede.