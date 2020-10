Svi ih hvale: Ove dame u zrelim godinama osvajaju stilom i pri tome se sjajno zabavljaju

Iako se katkad čini kako se svijet mode samo vrti oko mlađahnih influencerica u 20-ima, stvari su se i tu poprilično promijenile

Baš kao što je to nedavno primijetila engleska modna blogerica Rania Jaz , modna i beauty industrija mora se okrenuti i damama koje su u svojim zrelim godinama.

Glazbenu, ali i modnu ikonu je u svojoj modnoj kampanji angažirao poznati brend Coach. Debbie Harry je jedno od lica nove kolekcije brenda Coach koji je za proljeće/ljeto 2021 izbacio cool balonere s crtežima i porukama poput 'Dream On' ili 'Gone Out'.

Legendarna pjevačica tako se pridružila ostalim članovima 'obitelji' Stuarta Veversa, poput Kate Moss i Megan Thee Stallion, te plijeni životnom snagom i karizmom - i nitko joj ne bi dao 75 godina koliko je proslavila u srpnju.

Najnovija kampanja je zbog globalne pandemije nešto drukčija: modeli su pozirali na različitim lokacijama u prirodi, a fotografirao ih je proslavljeni Nijemac Juergen Teller.