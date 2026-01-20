Svi će nositi ovakve traperice: Savršen su odabir za posao i kavu s frendicama

Piste i street style već su odredili smjer za novu sezonu. Stove pipe jeans, ravne traperice visokog struka i skraćene duljine, istaknule su se kao jedan od ključnih ovogodišnjih modnih komada

Ako ćete ove godine kupiti samo jedan novi model traperica, modne insajderice složne su u jednom: neka to budu stove pipe jeans. Ravnog kroja, visokog struka i duljine do gležnja, ove traperice već su proglašene najtraženijim modelom 2026., a dostupne su i u ponudi popularnih high street brendova.

Ulazak u novu modnu godinu potvrđuje povratak provjerenih silueta u suvremenom izdanju. Piste i street style već su ponudili jasne smjernice, a kada je riječ o trapericama, jedan se kroj istaknuo te stove pipe jeans zauzimaju središnje mjesto kao najnosiviji i najzahvalniji izbor sezone.

Što su stove pipe jeans? Traperice su bezvremenski komad garderobe, no potraga za savršenim krojem iz sezone u sezonu postaje sve zahtjevnija. Upravo zato ove godine u fokus dolazi model koji se oslanja na klasične linije. Naziv stove pipe u doslovnom prijevodu znači 'cijev', što jasno opisuje njihov oblik. Riječ je o ravnim trapericama visokog struka i duljine do gležnja. Nogavice im nisu uske kao kod skinny modela, ali ni široke kao kod flare ili barrel krojeva, a širina može varirati ovisno o dizajnu. Ovakav kroj predstavlja uravnoteženu alternativu modelima koji su proteklih godina dominirali trendovima.

Zašto su ove traperice ključni ovogodišnji trend? Stove pipe jeans već su zapažene na najutjecajnijim modnim pistama te su se istaknule na jednoj od najiščekivanijih revija sezone – predstavljanju debitantske kolekcije Jonathana Andersona za Dior. Kolekcija je privukla pažnju pametnim spojem arhivskih referenci i funkcionalnih komada, a ravne traperice pokazale su se kao snažan temelj suvremene garderobe. Osim što prate aktualne trendove, one se ističu svojom prilagodljivošću. Za razliku od pretjerano širokih krojeva, koji često narušavaju proporcije, ili uskih modela, koji zahtijevaju pažljivo stiliziranje, stove pipe jeans vizualno izdužuju figuru zahvaljujući duljini do gležnja. Dodatna prednost je njihova svestranost jer se jednako uspješno kombiniraju s ravnom obućom i onom s potpeticom. U stilskim kombinacijama često se nose uz salonke, kožne oversized jakne i remene koji naglašavaju struk, a klasične kombinacije uključuju preppy estetiku s puloverima, košuljama i slingback sandalama. U dnevnim izdanjima dobro funkcioniraju uz bež balonere, bijele pamučne majice i cipele šiljastog vrha dok se za naglašavanje estetike devedesetih biraju modeli od ispranog plavog denima, upareni s gležnjačama i kožnim jaknama.

