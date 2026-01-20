najtraženiji model

Svi će nositi ovakve traperice: Savršen su odabir za posao i kavu s frendicama

M.D.

20.01.2026 u 05:57

Zara - stove pipe traperice
Zara - stove pipe traperice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Bionic
Reading

Piste i street style već su odredili smjer za novu sezonu. Stove pipe jeans, ravne traperice visokog struka i skraćene duljine, istaknule su se kao jedan od ključnih ovogodišnjih modnih komada

Ako ćete ove godine kupiti samo jedan novi model traperica, modne insajderice složne su u jednom: neka to budu stove pipe jeans. Ravnog kroja, visokog struka i duljine do gležnja, ove traperice već su proglašene najtraženijim modelom 2026., a dostupne su i u ponudi popularnih high street brendova.

vezane vijesti

Ulazak u novu modnu godinu potvrđuje povratak provjerenih silueta u suvremenom izdanju. Piste i street style već su ponudili jasne smjernice, a kada je riječ o trapericama, jedan se kroj istaknuo te stove pipe jeans zauzimaju središnje mjesto kao najnosiviji i najzahvalniji izbor sezone.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Što su stove pipe jeans?

Traperice su bezvremenski komad garderobe, no potraga za savršenim krojem iz sezone u sezonu postaje sve zahtjevnija. Upravo zato ove godine u fokus dolazi model koji se oslanja na klasične linije.

Naziv stove pipe u doslovnom prijevodu znači 'cijev', što jasno opisuje njihov oblik. Riječ je o ravnim trapericama visokog struka i duljine do gležnja. Nogavice im nisu uske kao kod skinny modela, ali ni široke kao kod flare ili barrel krojeva, a širina može varirati ovisno o dizajnu. Ovakav kroj predstavlja uravnoteženu alternativu modelima koji su proteklih godina dominirali trendovima.

Dior, proljeće/ljeto 2026.
Dior, proljeće/ljeto 2026. Izvor: Profimedia / Autor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Zašto su ove traperice ključni ovogodišnji trend?

Stove pipe jeans već su zapažene na najutjecajnijim modnim pistama te su se istaknule na jednoj od najiščekivanijih revija sezone – predstavljanju debitantske kolekcije Jonathana Andersona za Dior. Kolekcija je privukla pažnju pametnim spojem arhivskih referenci i funkcionalnih komada, a ravne traperice pokazale su se kao snažan temelj suvremene garderobe.

Osim što prate aktualne trendove, one se ističu svojom prilagodljivošću. Za razliku od pretjerano širokih krojeva, koji često narušavaju proporcije, ili uskih modela, koji zahtijevaju pažljivo stiliziranje, stove pipe jeans vizualno izdužuju figuru zahvaljujući duljini do gležnja. Dodatna prednost je njihova svestranost jer se jednako uspješno kombiniraju s ravnom obućom i onom s potpeticom.

U stilskim kombinacijama često se nose uz salonke, kožne oversized jakne i remene koji naglašavaju struk, a klasične kombinacije uključuju preppy estetiku s puloverima, košuljama i slingback sandalama. U dnevnim izdanjima dobro funkcioniraju uz bež balonere, bijele pamučne majice i cipele šiljastog vrha dok se za naglašavanje estetike devedesetih biraju modeli od ispranog plavog denima, upareni s gležnjačama i kožnim jaknama.

Guess
  • Levi's
  • Tommy Hilfiger
  • Zara
Stove pipe traperice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Već dostupne u trgovinama

Za razliku od pojedinih trendova koji ostaju rezervirani za modne piste, stove pipe jeans već su dostupne u trgovinama, a nude se u različitim nijansama i cjenovnim razredima, što ih čini lako prilagodljivima različitim stilovima i budžetima. Upravo zbog te kombinacije nosivosti, klasičnog dizajna i dostupnosti ove se traperice izdvajaju kao jedan od ključnih komada garderobe za ovu godinu.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TIHI ALARMI

TIHI ALARMI

Ovo su znakovi koje mnogi ignoriraju danima prije srčanog udara jer ne djeluju ozbiljno
NEPONOVLJIVI VALENTINO

NEPONOVLJIVI VALENTINO

'Crvena je lijek za tugu': Otišao je čovjek koji je ženama vratio glamur kad im je najviše trebao
KAKVA HALJINA

KAKVA HALJINA

Ivanka Trump pokazala što obući kad želite izgledati posebno, ali ne pretjerati

najpopularnije

Još vijesti