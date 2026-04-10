Sve je iznenadila: Olivia Wilde u minijaturnom topiću otkrila isklesane trbušnjake

Olivia Wilde na dodjeli Fashion Trust U.S. Awards ponovno je odabrala odvažan, ogoljen modni izraz i potvrdila da se na crvenom tepihu najčešće oslanja na minimalističke, ali vrlo upadljive siluete

Na događaj posvećen američkim dizajnerima u usponu, poznata holivudska glumica i redateljica stigla je u minijaturnom topiću nalik grudnjaku i crnoj suknji s visokim prorezom, uz crnu jaknu prebačenu preko ramena. Tijekom večeri na pozornici je uručila nagradu za nakit dizajnerici Josefini Baillères.

Minimalizam koji ne prolazi nezapaženo Detalji looka bili su svedeni, ali precizno pogođeni. Top tankih naramenica, duga crna suknja ravne linije i tek nekoliko dodataka stvorili su kombinaciju u kojoj je naglasak bio na proporcijama i otkrivenom gornjem dijelu. Upravo taj kontrast između strogo krojene suknje i vrlo malog topa dao je cijelom izdanju najjači efekt. Odvažan stil koji njeguje već neko vrijeme Ovakav modni iskorak nije iznimka u Olivijinim recentnijim pojavljivanjima.

Na pariškom tjednu mode nosila je prozirni Saint Laurentov top odnosno bodi sa suknjom olovka kroja, dok se na oskarovskoj zabavi Vanity Faira 2025. pojavila u gotovo potpuno prozirnoj Chloé haljini. Ta i brojna druga izdanja koja osmišljava uz pomoć poznate holivudske stilistice Karle Welch pokazuju da se posljednjih sezona dosljedno vraća smjelijim, otvorenijim modnim rješenjima.

Brend s dodatnom pričom Izbor kreacije brenda Ashlyn nije bez težine. Brend je 2020. osnovala dizajnerica Ashlynn Park, a službeno se predstavlja kao etiketa usmjerena na suvremeno krojenje, kvalitetu i održivi pristup.