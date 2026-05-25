Vrijeme je za romansu: Tri znaka zodijaka ovog tjedna ulaze u svoje najljepše ljubavno razdoblje

Ulazak Sunca u lepršavi znak Blizanaca i harmonični aspekti Mjeseca u Vagi na početku tjedna donose naglo otopljenje i buđenje strasti na emotivnom planu. Dok se veći dio zodijaka bori s poslovnim rokovima, tri znaka plivat će u valovima čiste romantike, privlačeći nove prilike i obnavljajući stare iskre s nevjerojatnom lakoćom

Planetarna kretanja u danima pred nama favoriziraju zračne znakove, otvarajući im polja komunikacije, kreativnosti i sudbinskih susreta. Spoj šarma i inteligencije bit će njihovo najjače oružje, pa će s lakoćom osvajati pažnju okoline gdje god se pojavili.

U nastavku donosimo detaljan pregled tri znaka koji do 1. lipnja drže ljubavni tron i uživaju u potpunom skladu s partnerom ili sudbonosnim novim poznanstvima.

Ovan Početak tjedna donosi vam fokus na partnerske odnose i poslovne ugovore. Mjesec u Vagi tražit će od vas kompromis, što vam inače teško pada, no danas je jedini način da postignete cilj. Netko od suradnika mogao bi imati drugačije poglede na zajednički projekt, pa izbjegavajte donošenje odluka 'na prvu loptu'. U ljubavi je važno saslušati partnerove argumente prije nego što uđete u raspravu. Pripazite na bubrege i unosite dovoljno vode.

Bik Danas ste potpuno uronjeni u svakodnevne radne zadatke i reorganizaciju poslovnih procesa. Prisiljeni ste baviti se sitnom administracijom koja vam inače krade previše vremena, ali vaša praktičnost pomoći će vam da sve riješite do kraja radnog vremena. Odnosi s kolegama bit će korektni ako jasno podijelite odgovornosti. U privatnom životu pokušajte odvojiti vrijeme za opuštanje s voljenom osobom. Probavni sustav je osjetljiv, pa birajte laganije obroke.

Rak Danas ste više usmjereni na dom, obiteljska pitanja i unutrašnji mir nego na guranje karijere. Na poslu biste mogli osjećati manji pad koncentracije, pa se držite rutinskih obveza i izbjegavajte preuzimanje novih projekata. Razgovor s jednim članom obitelji pomoći će vam da riješite nesporazum koji vas je opterećivao. U ljubavi tražite emocionalno utočište i razumijevanje bez suvišnih riječi. Pripazite na zadržavanje vode u tijelu i smanjite sol.

Lav Vaša komunikacija danas je na vrhuncu, a ponedjeljak će vam proći u znaku brojnih telefonskih poziva, mailova i kratkih sastanaka. Pravo je vrijeme za pregovore jer ćete s lakoćom pronaći prave riječi kojima ćete pridobiti čak i najzahtjevnije klijente. Ipak, pripazite da u brzini ne obećate stvari koje nećete moći fizički ispuniti. U ljubavi vas privlače pametni i dinamični razgovori koji vas mentalno stimuliraju. Zdravlje je stabilno, ali čuvajte grlo i glasnice.

Djevica Danas se intenzivno bavite svojim financijama, planiranjem proračuna i analizom troškova koji vas očekuju do kraja mjeseca. Na poslovnom planu fokusirani ste na praktične rezultate i ne želite gubiti vrijeme na apstraktne rasprave koje ne donose profit. Vaša pedantnost pomoći će vam da uočite grešku u ugovoru ili financijskom izvještaju. U emotivnim odnosima tražite stabilnost i konkretna djela, a ne samo slatke riječi. Moguća je prolazna ukočenost u vratu.

Vaga Mjesec u vašem znaku daje vam veliku emocionalnu snagu, ali i pojačanu osjetljivost na atmosferu u okolini. Danas ćete biti prirodni mirotvorac u uredu, uspješno rješavajući napetosti između sukobljenih kolega zahvaljujući svojoj diplomaciji. Iskoristite ovaj dan za donošenje odluka koje se tiču vaših osobnih ciljeva i izgleda. U ljubavi zračite posebnim magnetizmom i teško vam je reći 'ne'. Vitalni ste, ali nemojte zanemariti kvalitetan san.

Škorpion Ponedjeljak započinjete u nešto mirnijem ritmu, povlačeći se iz prvih redova kako biste u miru analizirali situaciju. Najbolje ćete funkcionirati ako radite samostalno ili iz sjene, daleko od uredskih tračeva i pritiska nadređenih. Intuicija vam je izoštrena, pa ćete točno osjetiti tko u vašoj blizini igra neiskrenu igru. U ljubavi vas privlače tajne ili prešućeni osjećaji, pa budite oprezni s nagađanjima. Razina energije vam oscilira, osigurajte si dovoljno odmora.

Strijelac Društveni život i suradnja s prijateljima ili udrugama danas su pod vrlo povoljnim utjecajem zvijezda. Timski rad donijet će vam izvrsne rezultate, a vaša otvorenost prema novim idejama bit će prepoznata i pohvaljena od strane kolega. Odličan je dan za planiranje dugoročnih projekata i umrežavanje s ljudima koji dijele vaše vizije. U privatnom životu netko iz kruga prijatelja mogao bi pokazati romantični interes za vas. Osjećate se poletno i zdravo.

Jarac Vaša karijera i profesionalni ugled danas su u potpunom fokusu, a nadređeni će pažljivo pratiti vaše rezultate. Imate priliku pokazati svoje liderske vještine i preuzeti odgovornost za kompliciran zadatak, što će vam dugoročno donijeti napredak. Ipak, pazite da zbog poslovnih ambicija potpuno ne zanemarite privatni život i obveze prema partneru. U ljubavi se trudite ostati hladnokrvni, no pokazivanje ranjivosti zapravo bi vas zbližilo. Pripazite na koljena.

Vodenjak Danas osjećate snažnu potrebu za širenjem vidika, bilo kroz učenje novih vještina, pravna pitanja ili planiranje putovanja. Vaš um je otvoren za nekonvencionalne ideje, pa ćete s lakoćom pronaći rješenje za problem koji je druge mučio danima. Suradnja s inozemstvom ili osobama izvan vašeg mjesta stanovanja bit će vrlo uspješna. U ljubavi tražite slobodu i osobu koja vas može pratiti u vašim mentalnim avanturama. Zdravstveno ste okej, no unosite više vitamina.



Danas se bavite dubljim financijskim pitanjima, porezima, nasljedstvom ili rješavanjem zajedničkih resursa s partnerom. Intuicija vas nepogrešivo vodi kroz zamršene situacije u kojima drugi gube kompas i smirenost. Poslovno je dobar dan za zatvaranje starih poglavlja i rješavanje dugova prije pokretanja novih projekata. U ljubavi tražite intenzitet i potpunu iskrenost, površni odnosi vas uopće ne zanimaju. Pripazite na razinu stresa i izbjegavajte teške misli.

Blizanci Blizanci doslovno blistaju pod utjecajem Sunca u vlastitom znaku koje im donosi nezapamćenu privlačnost, samopouzdanje i neodoljivu duhovitost u svakodnevnim kontaktima. Njihov društveni život proživljava vrhunac, pa će slobodni pripadnici znaka biti u centru pažnje i s lakoćom ući u flert koji obećava brzi razvoj ozbiljne romantične veze. Oni koji su već u stabilnim odnosima unijet će pregršt zabave i novih zajedničkih aktivnosti u svakodnevicu, zbog čega će im partner pružiti bezuvjetnu podršku i nježnost.

Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. srpnja 1973. Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Vaga Vage osjećaju golemo olakšanje i unutrašnji sklad zahvaljujući tranzitu Mjeseca kroz njihov znak koji im donosi emotivno pročišćenje i mir. Razgovori o zajedničkoj budućnosti s partnerom poprimaju vrlo optimističan i topao ton, a zajedničko planiranje idućeg izleta unijet će dodatnu radost i stabilnost u njihovu vezu. Ukoliko su slobodne, privući će ih osoba koja se ističe svojom inteligencijom i širinom vidika, pa se ne trebaju bojati pokazivanja vlastite ranjivosti koja će samo produbiti povjerenje.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Vodenjak Vodenjaci maksimalno koriste povoljne tranzite kroz svoje peto polje ljubavi i zabave, prepuštajući se čistom optimizmu i zaboravljajući na hladnu logiku. Njihov jedinstveni i nekonvencionalni stil privlačit će poglede okoline poput magneta, pa ih krajem tjedna očekuje vrlo uzbudljivo poznanstvo kroz zajednički hobi ili sport. Oni koji su u braku ili dugim vezama uspješno će razbiti monotoniju originalnim iznenađenjima, unoseći val svježine i strasti u odnos koji će partnera ostaviti bez teksta.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia