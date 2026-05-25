MAGNETSKA PRIVLAČNOST

Vrijeme je za romansu: Tri znaka zodijaka ovog tjedna ulaze u svoje najljepše ljubavno razdoblje

P. H.

25.05.2026 u 17:32

Izvor: Magnific / Autor: Magnific
Ulazak Sunca u lepršavi znak Blizanaca i harmonični aspekti Mjeseca u Vagi na početku tjedna donose naglo otopljenje i buđenje strasti na emotivnom planu. Dok se veći dio zodijaka bori s poslovnim rokovima, tri znaka plivat će u valovima čiste romantike, privlačeći nove prilike i obnavljajući stare iskre s nevjerojatnom lakoćom

Planetarna kretanja u danima pred nama favoriziraju zračne znakove, otvarajući im polja komunikacije, kreativnosti i sudbinskih susreta. Spoj šarma i inteligencije bit će njihovo najjače oružje, pa će s lakoćom osvajati pažnju okoline gdje god se pojavili.

U nastavku donosimo detaljan pregled tri znaka koji do 1. lipnja drže ljubavni tron i uživaju u potpunom skladu s partnerom ili sudbonosnim novim poznanstvima.

Blizanci

Blizanci doslovno blistaju pod utjecajem Sunca u vlastitom znaku koje im donosi nezapamćenu privlačnost, samopouzdanje i neodoljivu duhovitost u svakodnevnim kontaktima. Njihov društveni život proživljava vrhunac, pa će slobodni pripadnici znaka biti u centru pažnje i s lakoćom ući u flert koji obećava brzi razvoj ozbiljne romantične veze. Oni koji su već u stabilnim odnosima unijet će pregršt zabave i novih zajedničkih aktivnosti u svakodnevicu, zbog čega će im partner pružiti bezuvjetnu podršku i nježnost.

Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. srpnja 1973. Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Vaga

Vage osjećaju golemo olakšanje i unutrašnji sklad zahvaljujući tranzitu Mjeseca kroz njihov znak koji im donosi emotivno pročišćenje i mir. Razgovori o zajedničkoj budućnosti s partnerom poprimaju vrlo optimističan i topao ton, a zajedničko planiranje idućeg izleta unijet će dodatnu radost i stabilnost u njihovu vezu. Ukoliko su slobodne, privući će ih osoba koja se ističe svojom inteligencijom i širinom vidika, pa se ne trebaju bojati pokazivanja vlastite ranjivosti koja će samo produbiti povjerenje.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Vodenjak

Vodenjaci maksimalno koriste povoljne tranzite kroz svoje peto polje ljubavi i zabave, prepuštajući se čistom optimizmu i zaboravljajući na hladnu logiku. Njihov jedinstveni i nekonvencionalni stil privlačit će poglede okoline poput magneta, pa ih krajem tjedna očekuje vrlo uzbudljivo poznanstvo kroz zajednički hobi ili sport. Oni koji su u braku ili dugim vezama uspješno će razbiti monotoniju originalnim iznenađenjima, unoseći val svježine i strasti u odnos koji će partnera ostaviti bez teksta.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

*kreirano uz pomoć AI-ja

