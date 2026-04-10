Sharon Stone spojila nespojivo i zasjenila upola mlađe ljepotice

I. B.

10.04.2026 u 16:47

Sharon Stone
Sharon Stone Izvor: Profimedia / Autor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sharon Stone na dodjeli Fashion Trust U.S. Awards u Los Angelesu pojavila se u odijelu koje je spojilo prugaste komade, kratki bijeli sako i podignuti ovratnik, pa je njezin izlazak odmah odudarao od uobičajene večernje formule

Glumica je na događanje održano u utorak, 7. travnja, stigla u plisiranim prugastim hlačama i košulji zakopčanoj visoko uz vrat, preko kojih je nosila skraćeni dvoredni bijeli sako sa zlatnim gumbima. Riječ je o kombinaciji talijanskog dvojca Dolce & Gabbana, predstavljenoj u kolekciji za prošlogodišnju sezonu proljeće/ljeto.

Stajling je zaokružila slojevitim ogrlicama, dijamantnim naušnicama i malom sivom torbicom, dok je kosu zalizala unatrag i odabrala šminku u ružičastim tonovima.

Sharon Stone
  • Sharon Stone
  • Sharon Stone
  • Sharon Stone
Sharon Stone Izvor: Profimedia / Autor: Chad Salvador/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Riječ je o godišnjoj gala večeri neprofitne organizacije Fashion Trust U.S., koja podupire američke dizajnere u usponu.

Umjesto klasično usklađenog kompleta, Stone je odabrala kombinaciju prugastih hlača i košulje te skraćenog bijelog sakoa. Cjelinu su dodatno istaknuli podignuti ovratnik, slojevite ogrlice i mali sivi model torbice, zbog čega je cijeli look djelovao pomaknuto, ali kontrolirano.

Nekoliko dana prije ovog izlaska gostovala je u emisiji 'Andy Cohen Live' na SiriusXM-u, gdje je Roberta De Nira nazvala glumcem koji se 'najbolje ljubi u ovom poslu'. Prisjetila se i scene iz 'Casina', rekavši da ju je 'poljubio tako da su mi cipele gotovo spale s nogu', nakon čega je Martin Scorsese pitao žele li snimiti još jedan kadar, a oboje su pristali.

Uloga u novoj sezoni 'Euforije'

Sharon Stone pridružila se se petoj sezoni hit HBO serije 'Euforija' u ulozi filmske producentice. Serija, poznata po vizualno smjelim epizodama i mladenačkom glumačkom postavu predvođenom Zendayom, vraća se nakon dulje pauze uzrokovane objektivnim produkcijskim izazovima.

Stone je tako postala dio jednog od najočekivanijih televizijskih povrataka godine, a njezin lik prema najavama producenata ima ključnu ulogu u razvoju radnje glavne junakinje.

Euphoria Season 3 | Trailer 2 | HBO Max Izvor: Društvene mreže

OSVAJA DIZAJNOM

OSVAJA DIZAJNOM

Novi top iz Zare izgleda puno skuplje nego što jest - i znamo da će se rasprodati odmah
FRANCUSKI TOST

FRANCUSKI TOST

Pohani kruh bit će puno ukusniji ako ga prestanete pržiti i prije pečenja napravite ovo
LJUBAV PREMA UMJETNOSTI

LJUBAV PREMA UMJETNOSTI

Neki znakovi jednostavno imaju više dara za stvaranje, a ova četiri prednjače u tome

