Sharon Stone spojila nespojivo i zasjenila upola mlađe ljepotice

Sharon Stone na dodjeli Fashion Trust U.S. Awards u Los Angelesu pojavila se u odijelu koje je spojilo prugaste komade, kratki bijeli sako i podignuti ovratnik, pa je njezin izlazak odmah odudarao od uobičajene večernje formule
Glumica je na događanje održano u utorak, 7. travnja, stigla u plisiranim prugastim hlačama i košulji zakopčanoj visoko uz vrat, preko kojih je nosila skraćeni dvoredni bijeli sako sa zlatnim gumbima. Riječ je o kombinaciji talijanskog dvojca Dolce & Gabbana, predstavljenoj u kolekciji za prošlogodišnju sezonu proljeće/ljeto.
Stajling je zaokružila slojevitim ogrlicama, dijamantnim naušnicama i malom sivom torbicom, dok je kosu zalizala unatrag i odabrala šminku u ružičastim tonovima.
Riječ je o godišnjoj gala večeri neprofitne organizacije Fashion Trust U.S., koja podupire američke dizajnere u usponu.
Umjesto klasično usklađenog kompleta, Stone je odabrala kombinaciju prugastih hlača i košulje te skraćenog bijelog sakoa. Cjelinu su dodatno istaknuli podignuti ovratnik, slojevite ogrlice i mali sivi model torbice, zbog čega je cijeli look djelovao pomaknuto, ali kontrolirano.
Nekoliko dana prije ovog izlaska gostovala je u emisiji 'Andy Cohen Live' na SiriusXM-u, gdje je Roberta De Nira nazvala glumcem koji se 'najbolje ljubi u ovom poslu'. Prisjetila se i scene iz 'Casina', rekavši da ju je 'poljubio tako da su mi cipele gotovo spale s nogu', nakon čega je Martin Scorsese pitao žele li snimiti još jedan kadar, a oboje su pristali.
Uloga u novoj sezoni 'Euforije'
Sharon Stone pridružila se se petoj sezoni hit HBO serije 'Euforija' u ulozi filmske producentice. Serija, poznata po vizualno smjelim epizodama i mladenačkom glumačkom postavu predvođenom Zendayom, vraća se nakon dulje pauze uzrokovane objektivnim produkcijskim izazovima.
Stone je tako postala dio jednog od najočekivanijih televizijskih povrataka godine, a njezin lik prema najavama producenata ima ključnu ulogu u razvoju radnje glavne junakinje.