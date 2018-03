Sunčane naočale s hrvatskim potpisom u koje ćete se zaljubiti na pravi pogled

S dolaskom sve ljepših dana mnogi trendseteri posegnut će za nezaobilaznim modnim dodatkom – sunčanim naočalama. Zato su kreativni duo dizajner Boris Banović i Andrej Munivrana osmislili nove modele luksuznih sunčanih naočala koje su čak predstavili u i Frankfurtu

Iako je prvi dan proljeća već stigao, vremenski uvjeti nam još uvijek sugeriraju da se zima neće predati tako lako, no to nas ne treba spriječiti u pravljenju planova koje naočale kupiti za nadolazeću ljetnu sezonu. Kraj našim mukama uskoro se bliži kraju, jer su upravo na prvi dan proljeća u Frankfurtu predstavljeni prvi komadi iz kolekcije luksuznih sunčanih naočala BORBA by ENVY MY SPECS.