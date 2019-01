Stvari koje će ga izbaciti iz takta: Što horoskopski Strijelac najviše mrzi

Strijelac nije baš sklon mržnji, s izuzetkom nižeg tipa ovog znaka. Preciznije je reći da mu neke pojave idu na živce ili da ga izbacuju iz takta. Koji god izraz izabrali, pogledajmo što bi Strijelac najradije izbacio iz svog okruženja

Poniženje

Strijelci ne vole kada ih se na bilo koji način ponižava ili im se zapovijeda. Iako se katkad doimaju kao dobričine i naivci koji se nikada ne ljute i kojima je lako manipulirati, kada osjete da ih netko želi gurnuti u podređen položaj, budi se njihov bijes.

Odgovornost

Strijelci su po prirodi bezbrižni, no zahtjevi života i svakodnevice obično ih natjeraju da se priuče odgovornosti. Unatoč tome, to nije nešto što vole i u čemu uživaju pa će iskoristiti svaku priliku da izbjegnu teret odgovornosti. Ne žele sami voditi svoje financije i račune pa će za to radije angažirati stručnjaka.

Podcjenjivanje

Ovi ljudi ne podnose podcjenjivački odnos i izjave. Iako se u početku suzdržavaju od izljeva ljutnje, nadajući se da je u pitanju nesporazum, a ne sugovornikova loša namjera, ako se uvjere da druga strana misli ozbiljno, njihov vatreni temperament dolazi do punog izražaja.