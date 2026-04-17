Stoji joj kao salivena: Djevojka Keanu Reevesa zablistala u haljini Victorije Beckham

Alexandra Grant zablistala je u Los Angelesu i pokazala da joj za upečatljiv dojam ne treba slavna pratnja . Srebrna kosa i plava haljina spoj su koji je privukao svu pažnju.

Na gala večeri Muzeja umjetnosti okruga Los Angeles, održanoj povodom otvaranja novih galerija, umjetnica je zablistala u elegantnoj večernjoj kombinaciji s potpisom Victorije Beckham koja danas slavi 52. rođendan .

Grant (53) , vizualna umjetnica koja djeluje kroz slikarstvo, crtež, skulpturu i video, s osmijehom i jednostavnom frizurom, ostavila je dojam potpune elegancije – bez potrebe da uz sebe ima partnera Keanu Reevesa .

Riječ je o kreaciji Victorije Beckham koju je bivša spajsica i sama isfurala, a u prodaji se još uvijek nalazi po cijeni od 1600 eura.

Presijavajuća plava haljina dugih rukava činila je savršen kontrast s njezinom srebrnom kosom, dok je laskavi detalj nabrane tkanine na području struka haljini darovao poseban izgled .

Veza koja traje godinama

Iako se poznaju dugi niz godina, Grant i Reeves započeli su vezu 2019. godine. Kako su tada tvrdili izvori bliski paru, glumac je želio otvoreno dijeliti život s njom, iako su u početku odlučili zadržati privatnost.

Danas su zajedno gotovo sedam godina, tijekom kojih su obilježili niz važnih trenutaka. Jedan od njih bio je i Reevesov rođendan, koji je Grant nedavno proslavila simboličnom tortom u obliku srca, uz emotivnu poruku na društvenim mrežama.