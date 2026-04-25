Špica nikad nije bila slađa: Centrom Zagreba prošetale najšarmantnije njuške

Subotnja zagrebačka špica ovoga je puta imala sasvim posebne zvijezde - pse. Dok su se prolaznici i redoviti posjetitelji centra grada šetali u proljetnim kombinacijama, četveronožni ljubimci privukli su jednako mnogo pozornosti
Na terasama, pločnicima i između dobro poznatih zagrebačkih lokacija mogli su se vidjeti psi svih veličina i karaktera. Neki su strpljivo koračali uz vlasnike u ležernim, gotovo modnim izdanjima, a drugi su stigli u puno razigranijem tonu - s kapicama, remenima, u košarama na biciklu ili jednostavno s onom prirodnom dozom šarma zbog koje ih je teško ne fotografirati.
Posebno su zanimljivi bili kontrasti između ljudi i njihovih ljubimaca: od elegantnih proljetnih outfita do potpuno opuštene šetnje s psima koji su, čini se, savršeno uživali u toplom danu. Ulična moda tako je, barem na trenutak, dobila i svoju pseću verziju.
Baš kao i svake subote, Zagreb je i ovoga puta pokazao da špica nije samo mjesto za promatranje odjeće, nego i malih gradskih rituala. A jedan od najdražih svakako je onaj kada se u šetnji pojave psi koji cijeli prizor učine još življim, simpatičnijim i fotogeničnijim.