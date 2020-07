Šest supernamirnica pomoću kojih ćete ovoga ljeta postići blistav izgled kože

Možda živite u uvjerenju da vaša rutina njege kože započinje jednostavnim čišćenjem, no brojni će nutricionisti reći da započinje onim što imate na tanjuru

Ova namirnica sadrži antioksidante, enzime, vitamin A, B, C i E i folnu kiselinu, s protuupalnim svojstvima. Gel koji se nalazi u listovima aloe vere može se piti kao sok, a 100 grama soka u kombinaciji s 200 grama kokosove vode pomaže u vraćanju sjaja koži.

Osim soka od aloe vere, koji se nalazi u većini trgovina zdravom hranom, stručnjaci podsjećaju kako se ova biljka već dugo koristi kao lokalni tretman u industriji ljepote. Zahvaljujući visokom udjelu kalija i natrija, on duboko hidrira stanice, organe i kožu. Za lokalnu primjenu, stručnjaci preporučuju korištenje svježe aloe vere, iako na tržištu postoje razni proizvodi koji sadrže ovaj sastojak.

Naranče i drugi agrumi dobar su način da koži podare vitamin C i hidrataciju, što je neophodno jer vitamin C igra ključnu ulogu u rastu i obnavljanju epiderme, a također se preporučuje jesti crveno voće koje donosi pregršt antioksidanata i vitamina C poput agruma.

Irska mahovina

Irska mahovina ili karagen je vrsta crvene alge koja obilno raste uz stjenovite dijelove atlantske obale Europe i Sjeverne Amerike. Pri oralnoj upotrebi, irska mahovina sudjeluje u stvaranju stanica, krvi i tkiva. Cjelovite morske alge mogu se namočiti, očistiti i transformirati u gel koji se zatim može dodati u smoothieje, sokove ili čaj. Za vanjsku upotrebu može se primijeniti kao maska za smanjenje ožiljaka od akni ili problema s depigmentacijom.