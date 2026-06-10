Sarah Jessica Parker nosi bluzu koju ćemo viđati posvuda ovog ljeta

Sarah Jessica Parker na Tribeca Festivalu pokazala je kako će romantične čipkaste bluze inspirirane donjim rubljem biti jedan od najvećih modnih hitova ljeta

Sarah Jessica Parker ponovno je oduševila modnim odabirom, a jedan detalj njezina stajlinga posebno privlači pažnju. Pogledajte zašto svi pričaju o ovoj bluzi. Na ovogodišnjem Tribeca Festivalu u New Yorku održana je premijera dokumentarnog filma 'Bang My Box: The Robin Byrd Story', koji prati život i karijeru televizijske voditeljice i aktivistice Robin Byrd. Među brojnim uzvanicima bila je i Sarah Jessica Parker, koja je još jednom potvrdila status modne ikone. Glumica poznata po besprijekornim modnim izdanjima pojavila se u kombinaciji koja spaja eleganciju, ležernost i trend koji posljednjih sezona ne silazi s modnih lista želja – estetiku inspiriranu donjim rubljem.

Trend koji ne posustaje U središtu njezina stajlinga našla se čipkasta bluza kalifornijskog brenda Dôen, model iz ranije kolekcije koji više nije dostupan u prodaji. Izrađena od lagane poluprozirne tkanine, bluza se isticala dubokim V-izrezom ukrašenim kontrastnim crnim vrpcama te bogatim panelom od cvjetne čipke. Posebnu dozu romantike donijeli su voluminozni rukavi završeni čipkastim detaljima i crnim mašnama, dok je prozračan kroj dodatno naglasio njezin nježan, ženstven karakter.

Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia



Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia