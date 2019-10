Raste li kosa brže ukoliko je redovito šišamo? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Frizerka slavnih Angela Christine, poznatija i kao Angela C Style, razbila je najstariji mit o šišanju jednom za svagda, a on glasi - raste li kosa brže ukoliko je redovito šišamo?

Sjećate se kada su vam u djetinjstvu govorili da će vam kosa brže narasti ako redovito podrezujete vrhove? Tada to u vašoj glavi sigurno nije imalo smisla, a nema smisla ni sada. Čini se da je stari beauty trik koji su nam govorile mame i bake - šišaj kosu da ti brže raste - potpuna zabluda.

Ovaj je mit razbila frizerka slavnih Angela Christine koja šiša i stilizira brojne slavne zvijezde, uključujući Rihannu i Ritu Oru. Christine je za Seventeen otkrila kako ovo uvaženo mišljenje nema veze s istinom.

'Svi smo čuli za mit koji tvrdi da šišanjem pomažemo kosi da brže raste. No, to nije nužno točno. Šišanjem omogućavamo kosi da raste zdravije, jer time uklanjamo ispucale vrhove. Korijen kose i dalje jednako raste, ali mi lakše možemo održati željenu dužinu kose, bez da se kosa stanjuje i puca. Ako ispucale vrhove ne šišate na vrijeme, vlasi će pucati sve više po dužini, zbog čega se napredak u dužini nikako neće vidjeti', objasnila je frizerka.

Christine trvdi kako učestalost preporučenog šišanja ovisi o teksturi kose.

'Osobe koje imaju kovrčavu kosu trebale bi šišati kosu svaka dva do tri mjeseca. Kod osoba koje imaju prirodno ravnu kosu puno ovisi o tome kojom brzinom im kosa raste, obzirom da znamo da kosa ne raste svakom podjednako. Međutim, većini se preporučuje šišanje svakih šest do deset tjedana. No, bez obzira na kvalitetu i teksturu kose, nitko ne bi trebao izbjegavati šišanje duže od šest mjeseci', tvrdi slavna frizerka.