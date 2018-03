Pun Mjesec u Vagi unosi nemir i osvetoljubivost, a evo tko će to najviše osjetiti

Dani koji prethode ovogodišnjem Uskrsu izuzetno su napeti, obilježeni zastojima, nesporazumima i neprijateljstvom

Mars i Saturn znače nevolju!

Od subote do kraja uskršnjih blagdana pažljivo izbjegavajte sukobe, veće napore i riskantne situacije. Umjesto da pokušavate postići pobjedu neovisno o cijeni, budite realistični i predložite (ili prihvatite) kompromis. Držite se skrušeno pred osobama od autoriteta i pružite pomoć slabijima od sebe. To su i inače savjeti vrijedni pozornosti, no posebno u vrijeme retrogradnog Merkura i sukoba na liniji Mars/Saturn - Sunce/Mjesec.