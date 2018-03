Ova tri horoskopska znaka su najmanje ljubomorna

Nekim je ljudima za izljev ljubomore dovoljno to da njihov partner uputi bezazlen osmijeh ili pridrži vrata drugoj osobi, i takva je ljubomora velik neprijatelj svake veze. No postoje i ljudi koje gotovo ništa ne može učiniti ljubomornima, a razlog za to su osobine koje su im dodijelile zvijezde

Razlog za to što neki ljudi rijetko ili gotovo nikad ne osjete ljubomoru obično je taj što imaju dovoljno vlastitih briga u životu i ukoliko im date povoda da pomisle kako ugrožavate vaš odnos, vrlo vjerojatno će to biti i kraj toga odnosa. Nekim horoskopskim znakovima nikad ne pada na pamet ispitivati ​​svog partnera, niti se ikad brinu trebaju li možda biti ljubomorni na druge ljude u partnerovom životu. Svjesni su da ljubomora nikome ne nosi dobro i nemaju potrebu gubiti vrijeme na nekoga uz koga se neće osjećati voljenima i željenima.

Sve dok ste im doista vjerni, pripadnike ova tri horoskopska znaka nikada nećete vidjeti kako zelene od ljubomore i vašu vezu pretvaraju u dramu. Ovan Ovan je obično zauzet brigom samo o sebi pa je njegov raspored ispunjen vremenom za zabavu, vježbama za oblikovanje stražnjice i susretima s novim ljudima. Jednostavno rečeno, on nema vremena za ljubomoru. Zna da život nosi neprestan napredak, nova upoznavanja i izlaske, a zna također da druženje s nekim, činjenje nečega lijepog za prijatelja ili ručak s nekim novim ne znači ništa drugo osim onoga što to jest. Osim toga, ljubomora je za Ovna znak nesigurnosti. Ako ne može biti siguran u sebe i svoju vezu, za njega je to znak da netko ima kontrolu nad njim i nešto će tu morati promijeniti.

Strijelac Strijelac živi svaki dan kao da mu je posljednji. Otkako se probudi pa do trenutka kad pođe spavati (vikendi isključeni), on samo želi ugoditi sebi. Biti ljubomoran znači ne biti ovdje i ne biti sada, a to je nešto na što Strijelac nije spreman. S obzirom na to da je slobodnog duha, za Strijelca je već pravo čudo ako mu je zabavno u vezi. Stoga kad negativna emocija kao što je ljubomora zaprijeti uništenjem nečega što ga ionako sputava, vrlo je izgledno da će on tome reći zbogom. Za njega je to samo još jedan izvor stresa koji mu ne treba.