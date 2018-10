Pucate po šavovima na poslu? Niste jedini, sve više Hrvata pati od sindroma izgaranja, a psihologinja otkriva kako si pomoći

Stalno ste umorni, loše spavate, teško se koncentrirate na radnom mjestu, sve vam zapravo ide na živce i samo razmišljate o tome kada ćete pobjeći kući, a jedino što vas drži da ne date otkaz činjenica je da morate platiti račune i nada da ćete možda ipak osvojiti zgoditak na lotu te da će vašim mukama konačno doći kraj. Prema podacima iz statistika, niste jedini koji se tako osjećaju. Zbog sve zahtjevnijih očekivanja poslodavca, izazovnijih radnih ciljeva i sve dužeg ostajanja na poslu mnogi Hrvati se povremeno osjećaju nemoćno, ne znajući se nositi s nakupljenom količinom stresa koji pak može biti toliko jak da psihički pucaju po šavovima, odnosno dolazi do takozvanog izgaranja. Sve o simptomima sindroma izgaranja na poslu i načinima samopomoći objasnila je za tportal psihologinja Zrinka Ćavar

Stručno nazvan sindrom sagorijevanja na radnom mjestu učestao je i javlja se kod tri do sedam posto opće populacije , ali i kod pet posto studenata, što jasno govori o tome koliko je ozbiljna ova tema o kojoj se rijetko govori u medijima.

'Osobe sa stabilnijim crtama ličnosti - ekstrovertnije, otvorenije, ugodnije i samosvjesnije osobe lakše se nose sa stresom, dok se one koje su po prirodi emocionalno nestabilnije teže nose sa stresnim situacijama. Uzorci javljanja sindroma sagorijevanja su međudjelovanje crta ličnosti, vještina nošenja sa stresom, međuljudski odnosi te uvjeti i zahtjevi radnog mjesta', objašnjava psihologinja Zrinka Ćavar.

Prilagodba je temelj za razvoj ličnosti i uključuje ovladavanje novim vještinama uz stjecanje otpornosti. Prilagodba na stres uključuje prepoznavanje i proradu emocija kako bismo uklopili okolinu u sebe. Međutim može uključivati potiskivanje emocija kako bismo se uklopili u okolinu, pri čemu stresovi ostaju u svijesti osobe kao neželjene i ponavljajuće misli te neugodni osjećaji, što dovodi do ponašajnog izbjegavanja uzroka stresa te konačno do iscrpljenja.

'Kada se govori o stresnim zahtjevima radnog mjesta, misli se na prvenstveno samu strukturu radnih zadataka. Do stresa najčešće dolazi zbog loše organizacije rada uz preopterećenje i prevelike obveze, zbog straha od uspjeha ili neuspjeha s visokim očekivanjima i perfekcionizmom, nesklada osobnih očekivanja i sposobnosti, nedostatka kontrole zbog manjka informacija o onome što se očekuje i nemogućnosti predviđanja rezultata, sputavanja kreativnosti, vremenske stiske i manjka odmora uzurpiranjem slobodnog vremena (učestali e-mailovi i pozivi). U današnje vrijeme poseban izvor stresa predstavlja nesigurnost u pogledu poslovne budućnosti te ograničenje mogućnosti rasta i razvoja', tvrdi Ćavar.

Najstresnija zanimanja koja mogu dovesti do izgaranja na poslu su prosvjetni djelatnik, liječnik, medicinska sestra, psiholog, socijalni radnik, vatrogasac, vojnik, pilot, policajac, menadžer, broker, trgovac, glumac, televizijski i radijski voditelj, novinar, reporter i konobar.

Sindrom izgaranja može se spriječiti

Sindrom izgaranja najčešće se javlja kod osoba koje zanemaruju vlastite potrebe te istovremeno imaju visoka očekivanja i nedovoljne resurse za suočavanje sa stresom. Prevencija razvoja sindroma sagorijevanja uključuje rad na sebi i uvježbavanje životnih vještina kao što su:

strukturiranje vremena s planiranjem i organizacijom dana, postavljanjem i održavanjem granice radnog i slobodnog vremena, slaganjem prioriteta i uloga, rješavanjem problema i odlučivanjem, postavljanjem realnih ciljeva usklađenih sa sposobnostima usredotočenost (koncentrirajte se na rad) - tijekom rada je obavezno napraviti pet minuta pauze svakih 25 minuta rada nošenje sa stresom (povezanost osjećaja, misli i ponašanja) i prepoznavanje emocija te jačanje samokontrole samokritičnost (osobna tolerancija na stres) i odgovornost razvijanje i održavanje prijateljstava kao sustava socijalne podrške jačanje samopoštovanja, asertivnosti i empatije.

'Pronalazak ravnoteže između osobnih i radnih potreba je temelj za dobro mentalno zdravlje. Ne živimo da bismo radili, već obrnuto. Preporuka je spavati sedam do osam sati, osam do devet sati raditi, a sedam do osam sati zadovoljavati osobne potrebe. Zdrav stil života također uključuje planiranje redovite i raznolike prehrane, održavanje higijene spavanja i dovoljno sna, barem 30 minuta dnevno aerobnih rekreativnih aktivnosti poput šetnje, vožnje bicikla ili bavljenja nekim sportom, barem 10 sati tjedno relaksacije (glazba, čitanje, izleti, druženje, hobi, kino, koncerti, kazalište), prakticiranje tehnika opuštanja (joga, istezanje, masaža), suzdržavanje od kofeina, nikotina, alkohola i droga, doziranje online aktivnosti (2-3 sata dnevno) i vođenje aktivnog društvenog života (podrška prijatelja i kolega)', sugerira psihologinja Zrinka Ćavar.