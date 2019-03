Pronašli smo tenisice koje će podignuti baš svaki stajling

Proljeće je konačno pristiglo, a mi smo brže-bolje presložili ormare i izvukli omiljene proljetne krpice koje jedva čekamo kombinirati s cool tenisicama. Trgovine su prepune statement modela koji vrište 'primijeti me', a upravo su ti modeli ove sezone 'must have' u ormarima trendseterica diljem svijeta

Popularnost tenisica toliko je velika posljednjih nekoliko sezona da su u sjenu bacile čak i vječne visoke potpetice, no mi se ne bunimo. Zahvaljujući trendu tenisica, danas je posve normalno, dapače, poželjno doći na posao u odijelu i tenisicama, niti vas itko gleda kao da ste pali s Marsa ukoliko uskladite elegantnu haljinu s glomaznim 'tatinim' tenisicama.

Ako bacite pogled na ponudu u popularnim trgovinama, primijetit ćete da su ovog proljeća popularni glomazni modeli efektnih boja i uzoraka, a ukoliko su vam dosadile klasične bijele tenisice, onda je pravo vrijeme da pokažete svoju divlju modnu stranu i počastite se statement modelom, uz koji nećete proći neprimijećeno na špici.

Top 4 modela što se ističu ove sezone 1. Pastelni tonovi

2. Neonske boje

3. Životinjski uzorak

4. Tenisice ukrašene nakitom