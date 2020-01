Proljetni 'must have': Ovih sedam modela cipela u narednim mjesecima viđat ćemo posvuda

Postoji neka neraskidiva veza između žena i cipela. Većina će njih odvojiti i posljednju kunu za dobar par cipela, a posebno za one koje modni stručnjaci izdvajaju kao hit sezone. Ako u svom ormaru volite imati cipele po posljednjoj modi, onda ove sezone naprosto morate investirati u jedan od ovih sedam modela

Cipele Mary Jane

Espadrile - sandale

Sandale s asimetričnim remenčićima

Šarene tenisice

Flatforme

Mokasinke na petu

Cipele s detaljem lanca

Tijekom tjedna mode Prabal Gurung, JW Anderson i Proenza Schouler dali su nam jasno do znanja kako u 2020. nosimo nakit na gležnjevima, točnije u sklopu cipela. Štikle s detaljem lančića naprasno su postale must have, no ne možemo znati je li riječ o trendu koji će se zadržati nekoliko sezona ili će iščeznuti jednakom brzinom kao što se i pojavio.