Prelijepa plavuša iz hit serije pohvalila se zavidnom figurom u retro kupaćem kostimu

January Jones, zgodna glumica koju znamo po ulozi u omiljenoj seriji 'Momci s Madisona', sjajno pristaje retro stil, baš onakav kakav je nosila njezina TV junakinja Betty Draper

Lijepa glumica je glumila Betty u seriji 'Momci s Madisona' od 2007. do 2015. a odnedavno je možemo gledati u seriji 'The Politician and Spinning Out'.