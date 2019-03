Predstavljamo vam 20 brendova cipela za koje bi trebala znati svaka žena

Nakon svakodnevnog traganja za trendovima i ultimativnim komadima sezone dozvolite nam da vam predstavimo brendove cipela koji nam već neko vrijeme zapinju za oko. Izdvojili smo 20 brendova - od party do udobnih modela za svaki dan - u koje se isplati investirati novac

Na radaru modnih ovisnica već su neko vrijeme dosad manje razvikani brendovi kao što su By Far, Neous i Cult Gaia te su doslovno preplavili Instagram, no i preostalih 17 uživa sve veću popularnost iz dana u dan.