Poznati beauty brend The Ordinary za dva mjeseca prestaje s radom

Kozmetički brend The Ordinary iza kojeg stoji tvrtka Deciem izazvalo je neviđenu pomutnju među ljubiteljicama kvalitetnih proizvoda za njegu po vrlo pristupačnim cijenama, a među ljubiteljicama su bile u članice klana Kardashian-Jenner. No, čini se da će taj brend uskoro nestati s tržišta, barem tako tvrdi osnivač tvrtke Brandon Trauxe

Razlog zbog kojeg su svi poludjeli za The Ordinary proizvodima je to da sadržavaju ove dragocjene tvari u većoj koncentraciji od sličnih preparata drugih brendova, i to po vrlo popularnim cijenama. Osim toga, zaljubljenice u ovaj brend ne prestaju hvaliti i njihova prva dva tekuća pudera.

Ipak, stiže vijest koja će rastužiti obožavateljice popularnog brenda.

Premda nije bilo naznaka o tome The Ordinary će možda prestati postojati za dva mjeseca. Iako je brend bilježio nevjerojatan uspjeh u SAD-u tijekom ove godine, osnivač tvrtke Brandon Trauxe napravio je niz čudnih poteza, između ostalih podijelivši u travnju otkaze svim zaposlenicima krovne tvrtke Deciem, u čijem se sastavu, osim najpoznatijeg The Ordinary, nalaze beauty brendovi NIOD, Hylamide, The Chemistry Brand, Stemm, Fountain, HIF, White RX i AB Crew, dokumentirajući to objavama na Instagramu. Obračunao se i s dioničarima Deciema, najavio izlazak Deciema iz Sephore, a najavio je i tužbe poznatim kompanijama, između ostalih i poznatom brendu Estée Lauder, koji je uložio u Deciem 2017. godine.