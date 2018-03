Potpuno neprepoznatljiva: Christina Aguilera bez šminke izgleda mlađe i još ljepše

Christina Aguilera, vlasnica velikih hitova poput 'Genie In A Bottle', 'Beautiful', 'Can't Hold Us Down' ili 'Dirrty', velika je obožavateljica ekstenzija, perika i dramatične šminke, pa je mnoge iznenadila pokazavši svoju prirodnu ljepotu

Plavokosa zvijezda koja je na sceni od svoje 17 godine, nikad nije bila sklona prirodnom make upu i najčešće smo je mogli viđati s umjetnim trepavicama, jako naglašenim očima i usnama tako da je fotosession za magazin Paper bio pravo iznenađenje.

Gotova neprepoznatljiva i bez trunke šminke, plavokosa pjevačica zablistala je na naslovnici magazina Paper te je sve ostavila bez daha svojim lijepim tenom prošaranim šarmantnim pjegicama, izražajnim plavim očima i punim usnama.

'Uvijek sam bila osoba koja voli eksperimentirati s make upom i frizurama te ulaziti u različite uloge u spotovima. Ali s druge strane, oslobađajući je osjećaj biti u prirodnom izdanju', objašnjava Christina Aguilera.

Pjevačica je još kao djevojčica nastupala u emisiji 'Mickey Mouse Club' s danas velikim zvijezdama Britney Spears i Justinom Timberlakeom, a gostovala je i u TV reality showu 'The Voice'.